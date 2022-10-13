Бизнес заявил о возможной остановке предприятий: все из-за повышения цен на электроэнергию

В скором времени НКРЭКУ пересмотрит максимальную и минимальную цену (прайс-кепы) на электроэнергию для бизнеса. В этой связи промышленники заявили о возможной остановке предприятий.

Бизнес просит не повышать прайс-кепы

Промышленный бизнес из разных отраслей экономики просит Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не увеличивать прайс-кепы на электроэнергию на:

рынка "на сутки вперед" (РДН),

внутрисуточном рынке (ВДР),

балансирующем рынке.

В случае повышения, промышленники заявляют о большой вероятности остановки производства.

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Что означает повышение прайс-кепов

Прайс-кеп – это ценовое ограничение, или предельная цена. То есть в данном контексте говорится о максимальной и минимальной цене, устанавливаемой НКРЭКУ на рынке электроэнергии для бизнеса. Что касается почасовой цены рынка "за сутки вперед" (РДН), то они индикативны и влияют как на цены долгосрочных контрактов, так и на цены электрической энергии для потребителей.

Действующие прайс-кепы

С 01:00 по 07:00 и 24:00: минимальная цена составляет 1 379 гривен за мегаватт-час, максимальная – 2 000 гривен за мегаватт-час;

С 08:00 по 23:00: минимальная – 2646 гривен за мегаватт-час, максимальная – 4000 гривен за мегаватт-час.

Верхнее ограничение цены защищает потребителей от чрезмерного роста цен в период дефицита, то есть осенне-зимнего периода. Вместе с тем максимальный прайс-кеп должен быть экономически обоснованным для генерации с учетом стоимости топливной составляющей.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг На сегодняшний день есть уже проект об увеличении прайс-кепов на электроэнергию. Так прайс-кеп было 2 – 4 тысячи гривен за мегаватт-час, то есть минимальная и максимальная стоимость. А сейчас прайс-кепы вырастут до 5 тысяч гривен.

Эксперт ранее объяснял, в комментарии 24 канала, что сейчас стоимость электроэнергии для бизнеса составляет 3,2 – 3,50, возможно, 3,60, а в связи с ростом прайс-кепов она вырастет до 4 – 4,50 гривны мегаватт-час.

То есть на гривну вырастет стоимость электроэнергии по сравнению с сегодняшней,

– рассказал Попенко.

Аргументы промышленного бизнеса

Александр Завгородний, директор по экономике и финансам Никопольского завода ферросплавов, во время публичного обсуждения решения НКРЭКУ, заявил, что электроэнергия – основная составляющая себестоимости продукции завода, поэтому рост цен существенно повлияет на экономику предприятия. Его предприятие в связи с повышением прайс-кепов предварительно планирует находиться в простое в течение зимнего периода. Учитывая вероятный рост прайс-кепов, рост цен на рынке электроэнергии, а также намерения повышать стоимость транспортировки и диспетчеризации электроэнергии, мы приняли решение остановить работу предприятия уже с ноября,

– заявил он. Заместитель председателя правления по финансам Запорожского завода ферросплавов Олег Качко подчеркнул, что повышение прайс-кепов неизбежно приведет к росту цен на электроэнергию и, как следствие, приведет к росту себестоимости продукции и неизбежной остановке предприятия. Повышение предельных цен на электроэнергию обойдется предприятию в дополнительный 1 миллиард гривен в год. Неизвестно, где брать эти средства, когда есть проблемы с логистикой внутри страны, нужно удерживать персонал, платить зарплаты. Поэтому в условиях войны это не очень правильное решение,

– считает Качко. Некоторые предприятия закроются навсегда Также из-за повышения предельных цен может навсегда прекратить свою деятельность завод "Днипроазот". Напомним, что с начала войны единственный производитель хлора для украинских водоканалов находится в простое, хотя предприятие и поддерживает минимальную деятельность. Однако из-за роста цен в дальнейшем это предприятие делать не сможет, а, по словам представителя завода, после полной остановки предприятия, возобновить работу будет невозможно. Также под угрозой закрытия может оказаться и Покровский горно-обогатительный комбинат (ПГОК). ПГОК – это градообразующее предприятие, от нашей работы зависит существование города Покровск. Мы стараемся работать в крайне сложных условиях: снижается спрос на нашу продукцию, растет себестоимость производства, есть проблемы с закупками материалов для ремонтов и обслуживания оборудования. Поэтому наше предприятие не может больше выдерживать эту сложную ситуацию,

– отметил заместитель главного энергетик ПГОК. Владимир Боднар, заместитель председателя правления по экономике и финансам Марганецкого ГЗК, добавил, что предприятие постоянно находится под обстрелами вражеской артиллерии. Однако из-за роста затрат работа предприятия может остановиться. А если повысятся прайс-кепы, то из-за остановки большого количества предприятий эту электроэнергию некому будет продавать,

– рассказал Боднар.