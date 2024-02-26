За выходные на АЗС снова подорожал автогаз: сколько стоит литр топлива

За 23 – 26 февраля на украинских сетях АЗС подорожал сжиженный автомобильный газ. Цена выросла в среднем на 27 копеек за литр, достигнув отметки в 27,87 гривны за литр.

Сколько газ стоит сейчас

Например, в сети АЗС группы "Приват" цена газа увеличилась на 87 копеек за литр, остановившись на отметке 27,62 гривны за литр. При этом наибольшее подорожание, – 1,1 гривны за литр, – наблюдалось в Черниговской области, где цена составила 26,49 гривны за литр.

Читайте также Цены на автогаз: протесты польских перевозчиков повлекут за собой подорожание топлива

Вот как изменилась цена на других АЗС:

На АЗС таких сетей, как SOCAR, Mango, Neftek, Chipo и RLS, цены на автогаз поднялись на 50 копеек за литр.

Другие сети, включая Shell, VST, Ovis, Luxwen, претерпели увеличение стоимости в диапазоне от 40 копеек до 1 гривны за литр.

! Дискаунт-сеть "Авантаж", цены в которой на прошлой неделе выросли на 1,5 гривны за литр, на выходных решила снизить цену на 50 копеек, установив стоимость сжиженного газа на уровне 25,95 гривны за литр.

Операторы АЗС единодушно предсказывают дальнейшее повышение цен на автогаз в связи с резким увеличением стоимости в оптовом сегменте. Они считают, что розничные цены могут достичь отметки в 30 гривен за литр.