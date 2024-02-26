За выходные на АЗС снова подорожал автогаз: сколько стоит литр топлива
Источник:Enkorr
За 23 – 26 февраля на украинских сетях АЗС подорожал сжиженный автомобильный газ. Цена выросла в среднем на 27 копеек за литр, достигнув отметки в 27,87 гривны за литр.
Сколько газ стоит сейчас
Например, в сети АЗС группы "Приват" цена газа увеличилась на 87 копеек за литр, остановившись на отметке 27,62 гривны за литр. При этом наибольшее подорожание, – 1,1 гривны за литр, – наблюдалось в Черниговской области, где цена составила 26,49 гривны за литр.
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Вот как изменилась цена на других АЗС:
- На АЗС таких сетей, как SOCAR, Mango, Neftek, Chipo и RLS, цены на автогаз поднялись на 50 копеек за литр.
- Другие сети, включая Shell, VST, Ovis, Luxwen, претерпели увеличение стоимости в диапазоне от 40 копеек до 1 гривны за литр.
Операторы АЗС единодушно предсказывают дальнейшее повышение цен на автогаз в связи с резким увеличением стоимости в оптовом сегменте. Они считают, что розничные цены могут достичь отметки в 30 гривен за литр.