Стоимость автомобильного газа в Украине продолжает падать

Розничная цена на автомобильный газ в среднем снизилась еще на 0,27 коп. Соответственно, в среднем в Украине LPG стоит уже менее 32 гривен за литр.

За сутки с 19 по 20 декабря средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 27 копеек за литр – до 31,96 гривны за литр.

Читайте также: Все дороже и дороже: как изменились цены на топливо за 2023 год

Такое длительное падение цен связывают с сокращением потребления автогаза, а также с наращиванием импорта после продолжительной блокады польской границы.

Сколько стоит газ на АЗС

На автозаправочных станциях WOG и ОККО этот вид горючего подешевел на 50 копеек за литр – в среднем до 32,48 гривны за литр и 32,49 гривны за литр соответственно.

На Neftek, KLO, Rodnik и ZOG автогаз подешевел на 1 гривну : до 31,39 гривны за литр

Такие сети как Amic, Shell, Кворум, VostokGaz, UPG, VST, Ovis и другие – снизили цены на 0,10 копеек за литр – до 1,4 гривны за литр.

Что происходит на рынке горючего

Эксперт Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", в разговоре с 24 Каналом рассказал, что через польскую границу автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа. Соответственно, с начала блокировки границы стоимость сжиженного газа в Украине ощутимо выросла.

В частности, депутат Алексей Устенко объясняет это тем, что рынок торговли всеми видами горючего не очень высокомаржинальный. Поэтому цена может пойти как вверх, так и вниз.

Кроме того, еще 10-15% газа везли из стран Балтии, которые также не могут заехать через Польшу. Поэтому этот объем завозили через Словакию или Румынию кружным путем. Но там тоже были очереди на границах. Из Румынии не отгружали газ из Галаца из-за шторма в Черном море. Также возникла проблема с газом из Америки, пришедшим без паспорта происхождения, из-за чего он задержался на таможне. Ряд таких факторов привел к тому, что был дефицит и цена поднялась вверх,

– рассказал Алексей Устенко, член Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В настоящее время наблюдается ожидаемое снижение цены на автогаз в течение декабря месяца.