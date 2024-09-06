В Украине подорожал газ за последние месяцы

За последний год фактическая цена реализации газа подорожала почти на 500 гривен и составляет чуть ли не 13 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров.

Какая фактическая цена на газ в Украине

Из данных Минэкономики становится понятно, что фактическая цена реализации газа в Украине, по состоянию на август, выросла на 2,3%.

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Стоимость выросла до 12 995 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС. В то же время в августе прошлого года цена составляла 12 500 гривен за тысячу кубометров.

Поэтому газ дорожает уже 4 месяц после снижения цены в течение 6 месяцев подряд.

Напоминаем! Тариф на газ для потребителей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", составляет 7,96 гривны за кубометр.

Какие цены в Европе

Известно, что европейские цены на газ находятся на уровне 415 долларов за тысячу кубометров. По официальному курсу доллара, по состоянию на 6 сентября, это 17 048 гривен.

За последние несколько дней цены начали падать. Это из-за роста импорта сжиженного природного газа и рекордные запасы топлива, которые сняли опасения относительно поставок.

Интересно, что в августе они выросли до максимума с декабря после перехода ДВС "Суджа" в Курской области под контроль Украины.

В Европе, кстати, довольно высокий уровень запасов газа – на 91,6% заполнены хранилища, по данным НБУ. Кроме того, что запасы на высоком уровне, относительно слабый спрос сдерживали цены от стремительного роста.