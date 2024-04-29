Увеличение тарифа на свет: зачем это нужно на самом деле

Прошлогодний рост тарифа на свет положительно повлиял на энергетический сектор. В этом году необходимость увеличения цены на электроэнергию также существует.

Почему полезно повышение тарифа на свет

Заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона сообщил, что рост тарифа на электроэнергию позволит наладить работу энергосистемы. В частности провести необходимые ремонтные работы.

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Николай Колесник Заместитель министра энергетики Хочется отметить, что то незначительное повышение тарифа, которое состоялось в 2023 году добавило системе 3 гигаватта, которые дали возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон.

Также важным для проведения успешного отопительного сезона является поведение украинцев. Речь идет об экономии электроэнергии

Прежде всего была возможность сбалансировать экономически субъектов рынка электрической энергии, за счет чего у них была финансовая способность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовки к отопительному сезону, провести должным образом ремонтную кампанию, в частности ремонт поврежденного оборудования от предыдущих обстрелов,

– отмечает Колесник.

Насколько может вырасти тариф

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал, что рост тарифа для бытовых потребителей вероятен. На это влияют результаты обстрелов россиян, в частности значительное повреждение энергообъектов.

Кучеренко сообщил, что себестоимость электроэнергии сейчас – 3,5 гривны за киловатт-час. Соответственно, тариф может вырасти до этого значения.