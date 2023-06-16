Тариф на электроэнергию вырос: сколько теперь платит население за свет

С 1 июня для украинцев подняли тарифы на электроэнергию, но платить за ними придется только в июле, когда придут квитанции. Сумма выросла почти вдвое.

Как изменилась стоимость электроэнергии

С июня все украинцы, независимо от использованных киловаттов, будут платить 2,64 гривны за киловатт-часов. Также возросла стоимость распределения света примерно на 25 – 50%. Подробно ознакомиться с повышением можно на иллюстрации.

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Для прифронтовых территорий стоимость электроэнергии не изменится.

Однако до конца июня компании, входящие в подсанкционную группу VS Energy, будут обслуживать население по старым ценам на распределение, дальше цены могут быть перечислены. Среди них:

"Житопроизводительэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго";

ЧАО "Ровнооблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

АО "Херсоноблэнерго".

Как сэкономить на платежках за свет

Если лицо не желает платить по общему тарифу, оно может оформить двухзонный или трехзонный способ оплаты. То есть за определенные часы использование электроэнергии она будет платить гораздо меньше.

Двухзонный тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонный тариф:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Чтобы его оформить нужно подать заявление на сайте облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет", оплатить поступившую на почту платежку и через две недели лицо переведут на выбранный тариф.