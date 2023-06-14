Старые тарифы могли привести к катастрофе

По словам заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, повышение тарифов на электроэнергию для населения во время горячей фазы войны не стало изобретением украинской власти. Ранее по такому пути пошел Израиль – и достиг стабильного энергообеспечения своих граждан.

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Противоположный пример, отметил Шурма, продемонстрировали Ирак, Ливан, Сирия. Власти этих стран во время войн, "когда их энергосистемы терпели разрушения", принимали политические решения держать цену на электроэнергию на убыточном уровне, что обернулось катастрофой.

Ростислав Шурма Заместитель главы Офиса президента Заканчивалось тем, что в течение полугода свет был в лучшем случае 2 – 4 часа каждый день. Если мы не хотим прийти к такой ситуации, государство должно принимать решения, хотя они, возможно, и не очень приятны. То есть в этом мы точно хотим пойти по пути Израиля, а не Сирии или Ирака.

При этом он отметил: повышение тарифа до уровня 2,64 гривны за киловатт в час недостаточно. Ведь цена тока все равно остается глубоко субсидированной – более чем вдвое.

Впрочем, заверил Шурма, даже это повышение дает основание надеяться, что страна сможет "более или менее нормально пройти следующую зиму".

Почему повысили тариф для бизнеса

Со своей стороны, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в разговоре с 24 Каналом отметил: решение же о повышении граничных цен на электроэнергию для бизнеса:

носит больше психологический характер, чем экономический;

"является скорее реакцией производителей электроэнергии на то, что вырос тариф для населения".

То есть, отмечает он, таким образом рынок среагировал на появление возможности дороже продать свой ресурс.

Какова будет новая предельная цена и тариф на электроэнергию До 30 июня предельные цены на рынке электроэнергии будут составлять: 2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);

4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).

Новые же максимальные тарифы в НКРЭКУ хотят установить на уровне: 2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;

5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка. До 30 июня предельные цены на рынке электроэнергии будут составлять:Новые же максимальные тарифы в НКРЭКУ хотят установить на уровне:

А вот старший аналитик аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников считает повышение оправданным. Ведь, рассказал он 24 Каналу, генерирующие компании – прежде всего теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – из-за "аномально высоких цен на уголь и природный газ" в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов могли работать в убыток.

Эксперт объясняет: текущие ценовые ограничения не позволяют компаниям полностью покрывать даже расходы на покупку топлива. Не говоря уже о "зарплате персонала станций, обслуживании и ремонтах оборудования и подобных вещах, которые должны покрываться рыночной ценой".

Важно! По словам Серебренникова, затраты только на покупку топлива для генерирующих компаний в среднем составляют около 70 – 80% в себестоимости производства электроэнергии. Что вынуждает их работать в убыток.

Еще одна причина – о которой говорят и в "Укрэнерго", – увеличение экспортных возможностей Украины. По словам Корольчука, повышенные предельные цены позволят:

"найти более дешевый объем электроэнергии за рубежом";

легче доставлять эту электроэнергию в Украину.

Обратите внимание! Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что в идеале Украине нужно установить предельные цены на уровне европейских государств.