В Украине подорожает топливо – каких изменений ожидать

В этом году прогнозируется рост цен на топливо в Украине на 13,2%, что обусловлено ожидаемым повышением мировых цен на нефть весной. Такой вывод содержится в инфляционном отчете Национального банка Украины за январь 2024 года.

Что будет с топливом

Спад мировых цен на нефть в 2023 году помог замедлить рост цен на топливо. Впрочем, в НБУ отмечают, что весной 2024 года цены снова вырастут, а дальнейшее умеренное падение приведет к более интенсивному подорожанию топлива в текущем году.

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Такой рост цен будет иметь косвенное влияние на увеличение стоимости транспортных услуг и некоторых товаров. Однако ожидается, что цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению цен на нефть на мировом рынке.

Нацбанк также отметил, что падение мировых цен на нефть в конце года практически сгладило влияние возвращения налогообложения горючего, которое было до начала войны.

Сколько стоит топливо на АЗС

! В Украине снова введен запрет на продажу некоторых видов топлива. Правительство возобновило требования по продаже топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5", запрещая торговлю топливом стандартов "Евро-3" и "Евро-4".