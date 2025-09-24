В банках доллар за последние сутки почти не изменился, а вот евро подорожало при покупке и продаже на 5 и 10 копеек. Ситуация в обменниках несколько противоположна, ведь при покупке обе валюты упали в цене.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 24 сентября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (без изменений против 23 сентября) и продажа по 41,65 гривны (+5 копеек). Смотрите также Трамп готов к "очень жестким пошлинам" против России, но предупреждает Европу Покупка евро проходит по 48,45 гривны (+5 копеек), продажа – по 49,20 гривны (+10 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,35 гривны (+1 копейка), а продать по 41,40 гривны (+7 копеек).

(+1 копейка), а продать по (+7 копеек). Покупка евро по 48,80 гривны (+8 копеек), а продажа по 48,93 гривны (+1 копейка). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 40,78 гривны (-38 копеек), а продают по 41,46 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-38 копеек), а продают по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,39 гривны (-21 копейка), а продают по 49,17 гривны (+18 копеек). Какой прогнозируют доллар? Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой заметил, что движение тенденций этой недели на валютном рынке будет определяющим для стоимости доллара до конца 2025 года.

На курсовые показатели, по словам банкира, будут влиять инфляционные показатели, геополитическая ситуация в мире, ситуация в экономике страны и тому подобное. Зато они будут прямо влиять на настроения в обществе.

В течение этой недели на межбанке и на наличном рынке ожидается диапазон курса 41,2 – 41,5 гривны за доллар.