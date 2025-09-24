В банках долар за останню добу майже не змінився, а от євро подорожчало при купівлі та продажу на 5 та 10 копійок. Ситуація в обмінниках дещо протилежна, адже при купівлі обидві валюти суттєво впали в ціні.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 24 вересня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (без змін проти 23 вересня) та продаж по 41,65 гривні (+5 копійок). Дивіться також Трамп готовий до "дуже жорстких мит" проти Росії, але попереджає Європу Купівля євро проходить по 48,45 гривні (+5 копійок), продаж – по 49,20 гривні (+10 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 41,35 гривні (+1 копійка), а продати по 41,40 гривні (+7 копійок).

Купівля євро по 48,80 гривні (+8 копійок), а продаж по 48,93 гривні (+1 копійка). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 40,78 гривні (-38 копійок), а продають по 41,46 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 48,39 гривні (-21 копійка), а продають по 49,17 гривні (+18 копійок).

Який прогнозують долар? Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий зауважив, що рух тенденцій цього тижня на валютному ринку буде визначальним для вартості долара до кінця 2025 року.

На курсові показники, за словами банкірка, впливатимуть інфляційні показники, геополітична ситуація у світі, ситуація в економіці країни тощо. Натомість вони прямо впливатимуть на настрої в суспільстві.

Впродовж цього тижня на міжбанку та на готівковому ринку очікується діапазон курсу 41,2 – 41,5 гривні за долар.