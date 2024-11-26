Валюты подорожали: где курс доллара и евро вырос

Евро на черном рынке и в обменниках за последние сутки подорожал. Это также касается и доллара, который прибавил в цене еще и в банках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек против 25 ноября) и продажа по 41,70 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,20 гривны (-10 копеек), а продажа по 43,90 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,71 гривне (+6 копеек), а продать по 41,75 гривны (+10 копеек).

(+6 копеек), а продать по (+10 копеек). Покупка евро по 43,84 гривны (+24 копейки), а продажа по 44 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,25 гривны (+2 копейки), а продают по 41,85 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают по (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,37 гривны (+6 копеек), а продают по 44,30 гривны (+25 копеек).

Какой курс прогнозируют на эту неделю

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе предложения валюты на рынке стало намного больше. Поэтому котировки на этом фоне опустились до 41,20 гривен за доллар. На наличном рынке это не сильно сказалось, а диапазон цены остался на уровне 41,5 – 41,65 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В этом месяце он будет значительно слабее из-за сезона распродаж в "черную пятницу". Многие украинцы откладывали относительно крупные покупки на это время и будут нуждаться в гривне для реализации этих планов.

Обратите внимание! По мнению Золотько, в течение этой недели стоимость валюты в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,50 – 41,80 гривен за доллар.