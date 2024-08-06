Доллар и евро подешевели: где существеннее всего

В банках, обменниках и на черном рынке доллар и евро за последние сутки существенно опустились в цене как при покупке, так и при продаже. Больше всего американская валюта потеряла при покупке банками и черным рынком.

Курс валют в банках

По состоянию на 6 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (-38 копеек против 5 августа) и продажа – по 41,50 гривны (+1 копейка).

Читайте также Сколько надо гривен, чтобы купить 200 долларов

Покупка евро происходит по 44,75 гривны (-25 копеек), а продажа – по 45,44 гривны (+19 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,20 гривны (-25 копеек), а продать – по 41,35 гривны (-15 копеек).

(-25 копеек), а продать – по (-15 копеек). Покупка евро по 45,05 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,27 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,70 гривны (-21 копейка), а продают – по 41,33 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – по (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,63 гривны (-19 копеек), а продают – по 45,36 гривны (-2 копейки).

Каким будет курс на этой неделе

Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, на прошлой неделе курс доллара опускался несколько раз ниже чем 41 гривна, но впоследствии ситуация изменилась.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В начале этой недели я ожидаю продолжения тенденции на умеренный рост курса: эффект повышенного спроса на валюту в начале месяца окончательно не исчерпан.

Впрочем, по прогнозам Золотько, ближе к середине этой недели можно ожидать определенную стабилизацию и даже небольшое укрепление гривны.

Ожидается, что стоимость доллара в наличном сегменте в течение этой недели будет колебаться в диапазоне