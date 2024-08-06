Доллар и евро подешевели: где существеннее всего
6 августа 2024, 10:08Читати новину українською
В банках, обменниках и на черном рынке доллар и евро за последние сутки существенно опустились в цене как при покупке, так и при продаже. Больше всего американская валюта потеряла при покупке банками и черным рынком.
Курс валют в банках
- По состоянию на 6 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (-38 копеек против 5 августа) и продажа – по 41,50 гривны (+1 копейка).
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- Покупка евро происходит по 44,75 гривны (-25 копеек), а продажа – по 45,44 гривны (+19 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,20 гривны (-25 копеек), а продать – по 41,35 гривны (-15 копеек).
- Покупка евро по 45,05 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,27 гривны (+7 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,70 гривны (-21 копейка), а продают – по 41,33 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,63 гривны (-19 копеек), а продают – по 45,36 гривны (-2 копейки).
Каким будет курс на этой неделе
Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, на прошлой неделе курс доллара опускался несколько раз ниже чем 41 гривна, но впоследствии ситуация изменилась.
В начале этой недели я ожидаю продолжения тенденции на умеренный рост курса: эффект повышенного спроса на валюту в начале месяца окончательно не исчерпан.
Впрочем, по прогнозам Золотько, ближе к середине этой недели можно ожидать определенную стабилизацию и даже небольшое укрепление гривны.Обратите внимание! Ожидается, что стоимость доллара в наличном сегменте в течение этой недели будет колебаться в диапазоне 41,30 – 41,80 гривны за доллар.