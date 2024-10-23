Курс злотого сегодня: где выгодно покупать валюту

Официальный курс злотого к гривне продолжает снижение. Впрочем, на межбанке и в обменниках ситуация более стабильная. Какой актуальный курс польской валюты, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 23 октября НБУ установил официальный курс злотого в Украине на уровне 10,35 гривны (-2 копейки от 22 октября).

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Курс злотого в банках и обменниках

Курс польского злотого в банках и обменниках почувствовал незначительные колебания. Традиционно злотый потерял до 5 копеек в обменниках, и подорожал на 2 копейки на межбанке.

По данным "Минфина", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,20 гривны (без изменений) и продажа – 10,57 гривны (+2 копейки).

В то же время обменники покупают злотые по 10,40 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,50 гривны (-5 копеек).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

По состоянию на сегодня, 100 польских злотых, согласно официальному курсу валют в Украине, стоят 1 035 гривен. Если покупать их в банках, то сумма составит около 1 057 гривен, тогда как в обменниках цена будет несколько ниже – придется отдать 1 050 гривен.