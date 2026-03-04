Резкий скачок цен на топливо: украинские заправки должны как можно быстрее дать объяснение

В Украине резко выросли цены на бензин и дизель, и Антимонопольный комитет Украины начал проверку этого явления. В частности, к операторам рынка направили требования с просьбой в кратчайшие сроки объяснить причины стремительного повышения стоимости топлива.

В АМКУ предупредили, что в случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции будут приняты соответствующие меры.

От заправок требуют отчеты: что об этом известно?

Антимонопольный комитет Украины начал контрольные мероприятия в ответ на резкое повышение цен на бензин и дизельное топливо на украинских автозаправочных станциях в начале марта 2026 года.

Комитет направил участникам рынка требования предоставить информацию, необходимую для выяснения причин подорожания, с максимально сжатыми сроками предоставления данных. После получения информации проведут оперативный анализ и, в случае выявления признаков нарушения законодательства, будут принимать соответствующие меры реагирования.

В АМКУ подчеркнули, что цены на светлые нефтепродукты в Украине не регулируются государством, и рынок полностью зависит от импорта нефтепродуктов. Это означает, что колебания мировых цен непосредственно влияют на розничную стоимость топлива для украинских потребителей. Также в комитете отметили, что подорожание имеет общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

Какие цены на топливо сейчас?

На АЗС нескольких крупных сетей премиальные марки бензина уже приблизились к 81 гривне за литр, а обычный А-95 и дизель превысили 70,99 гривны за литр в ведущих сетях. При этом некоторые операторы продают бензин уже по 74 гривны и более, в зависимости от бренда и региона.

Эксперты связывают стремительный рост цен с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, что повлекло повышение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Ранее рынок также фиксировал значительный рост стоимости бензина за несколько дней, что вызвало беспокойство среди автовладельцев и водителей.

Топливный рынок в Украине остается зависимым от мировых тенденций, в частности изменений на биржах и геополитических рисков. В то же время в парламенте и экспертной среде уже звучали заявления о необходимости сдерживания необоснованного роста цен и контроля над ситуацией со стороны государственных регуляторов.

Возможен ли дефицит топлива?