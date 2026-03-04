Резкий скачок цен на топливо: украинские заправки должны как можно быстрее дать объяснение
- Антимонопольный комитет Украины начал проверку роста цен на бензин и дизель, требуя от операторов рынка объяснений относительно причин подорожания.
- Цены на бензин в Украине резко выросли, достигнув 81 гривны за литр для премиальных марок.
В Украине резко выросли цены на бензин и дизель, и Антимонопольный комитет Украины начал проверку этого явления. В частности, к операторам рынка направили требования с просьбой в кратчайшие сроки объяснить причины стремительного повышения стоимости топлива.
В АМКУ предупредили, что в случае выявления признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции будут приняты соответствующие меры.
От заправок требуют отчеты: что об этом известно?
Антимонопольный комитет Украины начал контрольные мероприятия в ответ на резкое повышение цен на бензин и дизельное топливо на украинских автозаправочных станциях в начале марта 2026 года.
Комитет направил участникам рынка требования предоставить информацию, необходимую для выяснения причин подорожания, с максимально сжатыми сроками предоставления данных. После получения информации проведут оперативный анализ и, в случае выявления признаков нарушения законодательства, будут принимать соответствующие меры реагирования.
В АМКУ подчеркнули, что цены на светлые нефтепродукты в Украине не регулируются государством, и рынок полностью зависит от импорта нефтепродуктов. Это означает, что колебания мировых цен непосредственно влияют на розничную стоимость топлива для украинских потребителей. Также в комитете отметили, что подорожание имеет общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.
Какие цены на топливо сейчас?
На АЗС нескольких крупных сетей премиальные марки бензина уже приблизились к 81 гривне за литр, а обычный А-95 и дизель превысили 70,99 гривны за литр в ведущих сетях. При этом некоторые операторы продают бензин уже по 74 гривны и более, в зависимости от бренда и региона.
Эксперты связывают стремительный рост цен с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, что повлекло повышение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Ранее рынок также фиксировал значительный рост стоимости бензина за несколько дней, что вызвало беспокойство среди автовладельцев и водителей.
Топливный рынок в Украине остается зависимым от мировых тенденций, в частности изменений на биржах и геополитических рисков. В то же время в парламенте и экспертной среде уже звучали заявления о необходимости сдерживания необоснованного роста цен и контроля над ситуацией со стороны государственных регуляторов.
Возможен ли дефицит топлива?
В ответ на информацию о резком росте цен на топливо крупнейшие сети АЗС заверили, что оснований для беспокойства относительно дефицита нет.
В пресс-службе ОККО сообщили 24 Каналу, что пока никаких рисков недостатка горючего не фиксируют. Поставка осуществляется в плановом режиме, а сеть полностью обеспечена необходимым ресурсом.
В компании БРСМ-Нафта также отметили, что рынок остается стабильным. По их словам, ресурсов достаточно, логистика работает без сбоев, а все поставки происходят в штатном режиме.
Подобную позицию высказали и в пресс-службе UPG. Там отметили, что оснований говорить о возможном дефиците нет, ведь за последние годы структура импорта топлива в Украине существенно диверсифицирована. В частности, компания поставляет дизель с нефтеперерабатывающих заводов в США, а бензин импортирует из Германии.
Таким образом, несмотря на рост цен на АЗС, операторы рынка уверяют: перебоев с поставками топлива пока не ожидается.