Почему в Украине дорожает топливо?
В среду, 4 марта, ситуацию также прокомментировал председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев. Нардеп призвал бизнес "опомниться".
Гетманцев отметил, что главная цель бизнеса – это прибыль, однако сейчас идет война, и "половина страны на генераторах". Поэтому у такой мощной сферы есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбылей.
Все же понимают, что скачок цен на топливо сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь,
– написал нардеп.
Впоследствии он добавил, что обратился к руководителю Антимонопольного комитета, где понимают проблему и уже отрабатывают вопрос. И хотя работа любого государственного механизма в правовом поле не является быстрой, результат будет неотвратим. "Советую субъектам хозяйствования как можно скорее сделать выводы", – отметил Гетманцев.
Напомним, накануне в эксклюзивном комментарии 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что военные риски в основном уже были заложены в цену нефти.
Сейчас же риск заключается в том, что отдельные участники рынка премиальных сетей ничем не ограничены – "ценового якоря" нет, поэтому на нефтепродукты можно установить любую цену.
Более того, доля горючего, которое Украина импортирует с Ближнего Востока, остается незначительной и составляет лишь несколько процентов от общего объема закупок. В свою очередь основные объемы традиционно поступают с европейского рынка.
Сколько стоит бензин в Украине?
По состоянию на утро 4 марта средняя цена бензина А-95 популярной марки в Киевской области составила 64,97 гривны за литр. На некоторых заправочных станциях можно найти на несколько гривен дешевле, например, Авантаж 7 – 60,95 гривны за литр; БРСМ-Нафта – 61,99 гривны за литр; Shell – 61,99 гривны за литр. В сетях ОККО, WOG, SOCAR топливо обойдется дороже.
Цены на дизтопливо также выросли. Литр сейчас в среднем стоит от 63,99 до 73,99 гривны.