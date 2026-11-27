Бензин и дизельное топливо продолжают дешеветь, а в декабре цены могут снизиться еще на 5–6 гривен за литр. При этом важно обратить внимание на качество дешевого бензина и характеристики зимнего дизельного топлива, которые могут создать проблемы водителям во время морозов.

Украинский рынок топлива постепенно выходит из периода высоких цен: бензин и дизельное топливо дешевеют, а на некоторых АЗС А–95 уже продают менее чем за 80 гривен за литр. Благодаря улучшению поставок и увеличению предложения на рынке тенденция к снижению стоимости может сохраниться и в декабре. По прогнозу эксперта, топливо может подешеветь еще на 5–6 гривен за литр.

Однако снижение цен сопровождается новыми рисками для водителей. В дешевом сегменте возникают вопросы по поводу качества бензина, а в преддверии морозов – и по поводу фактической морозостойкости зимнего дизеля. Почему топливо дешевеет, насколько длительным может быть этот тренд и на чем не стоит экономить перед зимой, разбирался 24 Канал.

Цены на топливо в конце ноября: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

На украинском топливном рынке сейчас наблюдаются разнонаправленные тенденции. Бензин и дизельное топливо постепенно дешевеют, тогда как автогаз дорожает. Такая динамика объясняется различиями в поставках и рыночной конъюнктуре, которые влияют на каждый вид топлива отдельно.

За последний месяц средняя стоимость бензина А-95, по данным мониторинга 24 Канала, снизилась примерно на 8,4 гривны за литр, дизельного топлива – почти на 7 гривен. Автогаз, напротив, подорожал примерно на 6,6 гривны.

По состоянию на 26 ноября бензин А-95 стоит в среднем 81,5–83,3 гривны за литр, дизельное топливо – 96,5–98,2 гривны, автогаз – 61,5–62,8 гривны.

Интересно! На разных АЗС цены существенно различаются. А-95 можно найти по цене 76,70–85,90 гривны, дизельное топливо – по цене 93,70–101 гривну за литр. Поэтому выбор заправки позволяет сэкономить, особенно водителям, которые регулярно заправляют полный бак.

Однако на фоне активного снижения цен все более важным становится вопрос, за счет чего формируется более низкая цена и не влияет ли она на качество топлива.

Стоит ли водителям ждать еще более низких цен в декабре

Нынешнее снижение цен, по оценке директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна для 24 Канала, еще не завершилось. Эксперт считает, что цены на бензин и дизельное топливо могут продолжить снижаться, причем дальнейшее удешевление возможно уже в декабре.

Эксперт ожидает, что по итогам ноября совокупное снижение цен может составить около 10 гривен за литр. В декабре, по его оценке, цены могут снизиться еще на 5–6 гривен за литр.

Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95" Цены падают, продолжают падать, у них есть потенциал. Я думаю, что где-то в ноябре мы получим в итоге снижение примерно на 10 гривен за литр. И еще сохранится потенциал снижения где-то в районе 5-6 гривен в декабре.

Это не означает, что все АЗС обязательно снизят цены на одинаковую сумму. Речь идет о возможностях рынка, реализация которых будет зависеть от закупочной стоимости топлива, объемов импорта, логистики и конкуренции между сетями.

Прогнозировать, какими будут цены в начале 2027 года, эксперт пока не берется. По его словам, ситуация на топливном рынке может измениться довольно быстро, поэтому долгосрочные оценки пока не имеют достаточной определенности.

Что стоит за падением цен на топливо

Одной из главных причин снижения цен стало изменение ситуации с поставками. Если в октябре на украинском рынке наблюдался дефицит различных марок топлива, то в ноябре объемы поставок существенно выросли. Это снизило напряжение и позволило рынку перейти к более спокойной работе.

Сергей Куюн отмечает, что в течение ноября Украина получила значительно больше топлива, а проблем с наличием основных позиций пока нет.

Рынок очень сильно наполнился, как мы говорим, в ноябре. В октябре действительно сложилась тяжелая ситуация, наблюдался дефицит по всем маркам. Сейчас мы видим, что в ноябре топливо поступило в очень хороших объемах, в настоящее время нет проблем ни с одной позицией, и это, кстати, также способствует динамичному снижению цен,

– пояснил эксперт.

Увеличение предложения ослабило ценовое давление на рынке. Когда дефицита нет, поставщики и сети могут активнее конкурировать за покупателей, а это создает дополнительные предпосылки для снижения стоимости топлива.

Однако украинский рынок по-прежнему зависит от импортного топлива. Поэтому закупочные цены, логистика и ситуация на международном рынке могут повлиять на дальнейшую динамику. Нынешнее подешевение не означает, что цены и в дальнейшем будут двигаться только вниз.

Почему дешевый бензин может быть не лучшим выбором для водителей

Снижение цен усиливает конкуренцию между АЗС, но в то же время актуализирует вопрос качества бензина, особенно в дешевом сегменте. По словам Сергея Куюна, в ходе выборочных проверок, проводившихся на этой неделе, в отдельных дешевых марках бензина обнаружили повышенное содержание спирта.

Эксперт объясняет, что добавление спиртовых компонентов может использоваться для удешевления бензина, однако их чрезмерное количество способно изменять характеристики продукта, в частности его фракционный состав.

Буквально на этой неделе мы взяли выборочные пробы и видим, что именно дешевые марки топлива имеют очень высокое содержание спирта. То есть туда добавляют много спирта, чтобы удешевить топливо,

– отметил Куюн.

По его словам, такие изменения могут влиять на расход бензина и работу двигателя. Поэтому более низкая цена не всегда означает, что водитель в итоге потратит меньше денег. Если автомобиль будет потреблять больше топлива или его работа ухудшится, экономия на заправке может оказаться сомнительной.

Куюн связывает подобные проблемы с периодами высоких цен на нефтепродукты, когда у производителей и продавцов появляется больше стимулов сокращать себестоимость. В то же время результаты выборочных проб не дают оснований делать выводы о качестве всего бензина на украинском рынке.

Как первые морозы проверят качество зимнего дизеля

Первые серьезные морозы станут показательной проверкой для зимнего дизельного топлива. Именно при низких температурах становится очевидным, насколько фактические характеристики топлива соответствуют заявленным: дизельное топливо, которое нормально работает при плюсовой температуре, может создать проблемы с запуском двигателя во время похолодания.

Сергей Куюн советует водителям дизельных автомобилей не ориентироваться исключительно на самую низкую цену, особенно в начале морозного сезона. В этот период важнее убедиться, что на АЗС продают топливо с соответствующими зимними характеристиками.

Лучше где-то, может, переплатить, но это хотя бы гарантирует, что не замерзнете. Потому что потом, когда все уже наедятся, намерзнутся, тогда уже будут смотреть. Но этот первый мороз нужно, этот период нужно будет особенно внимательно отслеживать,

– подчеркнул эксперт.

Разница в несколько гривен за литр может быть незначительной по сравнению с расходами, которые возникнут в случае проблем с топливом в мороз. Поэтому для владельцев дизельных автомобилей выбор проверенной АЗС и соответствующей сезонной марки имеет особое значение.

Таким образом, нынешнее подешевение бензина и дизельного топлива имеет рыночные предпосылки: поставки улучшились, дефицит отступил, а конкуренция между сетями усиливается. По прогнозу Сергея Куюна, потенциал для дальнейшего снижения цен сохраняется и в декабре.

В то же время водителям не стоит ориентироваться только на ценник. На фоне конкуренции между АЗС и перехода на зимние марки важными остаются качество бензина и морозостойкость дизельного топлива. Ведь реальная экономия зависит не только от суммы в чеке, но и от того, насколько беспроблемно автомобиль будет работать после заправки.