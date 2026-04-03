Свет по 6 гривен в 2026 году: подорожает ли коммуналка после апреля

Платежки за коммунальные услуги в Украине в основном остаются неизменными для бытовых потребителей на протяжении последних четырех лет. Фиксированные тарифы защищают население от дополнительных расходов, однако оборачиваются убытками для предприятий сферы ЖКХ.

Как могут вырасти тарифы в 2026 году?

В комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Юрий Корольчук высказал мнение о том, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине должно было происходить еще в прошлые годы, учитывая сложное состояние жилищно-коммунальной сферы.

Сейчас в Украине тарифы на коммунальные услуги являются неизменными и такими в основном должны остаться до конца военного положения из-за действия моратория на повышение цен. Однако, по словам эксперта Юрия Корольчука, некоторые тарифы могут пересмотреть и в 2026 году.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий Это надо было сделать еще минимум два года назад. Уже тогда была пройдена даже не красная линия, а все возможные риски в целом для жилищно-коммунального сектора: теплокоммунэнерго, водоканалов. Они фактически все уходят в убытки – дальше только растет дотационное давление.

Эксперт говорит, что за годы фиксированных тарифов цены на энергоносители и топливо в Украине существенно выросли, что должно было бы сказаться на стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения. Однако изменениям подвергалась только цена на электроэнергию.

Напомним, что в последний раз тарифы на свет для бытовых потребителей меняли с 1 июня 2024 года: с тех пор действует цена на уровне 4,32 гривны за киловатт-час (ранее – 2,64 гривны). Правительство зафиксировало ее до 30 апреля 2026 года.

Повышение однозначно может быть. Вопрос упирается в политическое решение: оно должно быть принято и реализовано,

– отмечает эксперт Юрий Корольчук.

Важно! В инфляционном отчете Национальный банк Украины предполагает, что тарифы на электроэнергию, газ, отопление и горячее водоснабжение для населения могут корректировать после завершения отопительного сезона, но поэтапно. План перехода к рыночным ценам на коммунальные услуги Украина должна разработать в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о постепенной корректировке тарифов на электроэнергию, а также отмене моратория после окончания военного положения.

Насколько может вырасти коммуналка?

Как отмечает эксперт Юрий Корольчук, повышение тарифов должно было бы решить проблему финансирования сферы, но одновременно порождает и риски. Первый – стремительный рост долгов населения, второй – отсутствие компенсации разницы в тарифах от государства, что и так накопилась за годы.

По словам эксперта, из общей задолженности теплокоммунэнерго и водоканалов в 120 миллиардов гривен около 70 миллиардов составляют реальные долги населения, предприятий и бюджетных организаций. Остальные – около 50 миллиардов гривен – это непокрытая разница в тарифах (перекрестное субсидирование), которую государство не компенсирует производителям услуг.

Это патовая ситуация: тарифы надо повышать, а какие последствия этого будут, трудно сказать. И все будет фактически вдвое расти. По теплу сейчас минимум из тех вариантов, которые рассматривают, – до 4 – 4,5 тысячи гривен за гигакалорию. Где уже такая цена есть, там вообще планы до 6 тысяч повышать. По холодной воде сейчас в среднем 50 гривен за кубометр, также все ориентируются на 100 гривен, а в некоторых регионах и по 150 считать уже хотят,

– говорит Юрий Корольчук.

По мнению эксперта, повышение цен на электроэнергию и газ для бытовых потребителей может произойти уже в 2026 году; принятие же решений сдерживает политическая воля действующей власти. В то же время, кроме роста тарифа, возможна его большая дифференциация по объемам потребления, например при пользовании электроотоплением, электроплитами.

"На 2026 год были планы двигаться в сторону 5 гривен. То есть мы объективно можем увидеть до 5 гривен, может, чуть больше, условно 5 гривен 20 копеек. Но, судя по темпам, как оно все катится, то вполне может быть и 6 гривен", – предполагает эксперт.

Относительно цен на газ, рассматривали вариант двигаться в сторону 10 – 11 гривен за кубометр, добавляет Юрий Корольчук. Сейчас же тариф Нафтогаза для населения составляет 7,96 гривны за кубометр.

Интересно! Как рассказывал для Новини.LIVE председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко со ссылкой на данные Минэкономики, ежегодно коммунальные тарифы для населения планируют повышать на 20%, поэтому в 2028 году цена на электроэнергию может достичь 7,5 гривны за киловатт-час.

Вопрос повышения тарифов на воду за время полномасштабной войны ставили несколько раз: в частности, Нацрегулятор принимал решение в 2023 году, но впоследствии его отменили. Подобные намерения были и в 2025-м, однако их также отложили.

Итак, в крупных городах, водоканалы которых обслуживают более 100 тысяч потребителей, тарифы на воду не повышали. Однако в феврале 2026 года Верховная Рада разрешила местным властям устанавливать тарифы на водоснабжение. Это означает, что их могут менять во время военного положения.

Кого освободили от уплаты за коммунальные услуги?