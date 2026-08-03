Украинские арбузы стремительно дешевеют: фермеры объяснили, что произошло

Украинские фермеры активно собирают урожай арбузов и готовятся поставлять продукцию на рынок в течение всего августа. В то же время значительное увеличение площадей под бахчевыми культурами уже привело к заметному снижению цен.

Выращивание арбузов в этом году стало настоящим испытанием

В южных районах Одесской области аграрии завершают уборку ранних арбузов и уже перешли к среднеспелым сортам, сообщает "Юг сегодня". Поздние сорта планируют собирать позже, что позволит поставлять украинские арбузы на рынок в течение всего августа.

В СФХ "Нива" выращивают сорта "Каристан F1", "Антем F1", "Тамерлан F1" и "Арашан F1". При этом производители отмечают, что нынешний сезон стал одним из самых сложных за последние годы.

Во время весенней высадки рассады фермеры столкнулись с резкими перепадами температуры. Ночью столбики термометров опускались до 0…+2 градусов, из-за чего молодые растения испытали сильный стресс и начали болеть.

Чтобы спасти будущий урожай, аграрии применяли биологические фунгициды и органические удобрения через систему капельного орошения.

По словам представителя СФХ "Нива" Михаила Чимшира, весенние погодные колебания существенно затруднили выращивание бахчевых культур, поэтому хозяйству пришлось активно использовать органические средства защиты растений.

Важную роль в выращивании урожая также играет современная система орошения. Ее работу обеспечивает сотрудничество с организацией водопользователей "Вода Жизни", которая при поддержке USAID модернизировала насосное оборудование, обновила часть трубопроводов и отремонтировала задвижки.

Сколько стоят арбузы в супермаркетах Украины

Несмотря на сложный сезон, внутренний рынок получил значительно большие объемы продукции. Расширение площадей под бахчевыми культурами в Измаильском и Татарбунарском районах Одесской области, вблизи Одессы и в других регионах страны привело к насыщению рынка и снижению оптовых цен.

В то же время производители по-прежнему сталкиваются с логистическими трудностями. Одной из главных проблем остается транспортировка продукции через пункт пропуска Паланка, что затрудняет поставки арбузов.

По состоянию на начало августа украинские супермаркеты предлагают арбузы по следующим ценам:

АТБ – от 19,89 гривны за килограмм;

"Сильпо" – от 21,90 гривны за килограмм;

Varus – от 19,90 гривны за килограмм;

NOVUS – от 22,99 гривны за килограмм;

Metro – от 18,90 гривны за килограмм (по акционному предложению).

Эксперты ожидают, что с увеличением объемов сбора среднеспелых и поздних сортов предложение украинских арбузов будет оставаться высоким, что может и в дальнейшем сдерживать или даже снижать цены в розничной торговле.

Ранее мы сообщали, что в Украине официально стартовал сезон сбора арбузов, что уже повлияло на цены. Из-за увеличения предложения бахчевых культур стоимость арбузов и дынь за последние недели снизилась почти вдвое.