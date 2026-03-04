Цены на топливо летят вверх: Гетманцев призвал АЗС "опомниться" и принял меры

Эскалация на Ближнем Востоке привела не только к колебанию цен на нефть, но и подорожанию топлива, в частности в Украине. В то же время эксперты предупреждают – пока причиной изменений на АЗС является желание участников рынка заработать.

Почему в Украине дорожает топливо?

В среду, 4 марта, ситуацию также прокомментировал председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев. Нардеп призвал бизнес "опомниться".

Гетманцев отметил, что главная цель бизнеса – это прибыль, однако сейчас идет война, и "половина страны на генераторах". Поэтому у такой мощной сферы есть еще и определенная социальная функция, которая не позволяет использовать панические настроения для сверхприбылей.

Все же понимают, что скачок цен на топливо сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь,

– написал нардеп.

Впоследствии он добавил, что обратился к руководителю Антимонопольного комитета, где понимают проблему и уже отрабатывают вопрос. И хотя работа любого государственного механизма в правовом поле не является быстрой, результат будет неотвратим. "Советую субъектам хозяйствования как можно скорее сделать выводы", – отметил Гетманцев.

Напомним, накануне в эксклюзивном комментарии 24 Канала энергетический эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что военные риски в основном уже были заложены в цену нефти.

Сейчас же риск заключается в том, что отдельные участники рынка премиальных сетей ничем не ограничены – "ценового якоря" нет, поэтому на нефтепродукты можно установить любую цену.

Более того, доля горючего, которое Украина импортирует с Ближнего Востока, остается незначительной и составляет лишь несколько процентов от общего объема закупок. В свою очередь основные объемы традиционно поступают с европейского рынка.

Сколько стоит бензин в Украине?