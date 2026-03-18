Цены на бензин обновляют рекорды: еще одна страна столкнулась с подорожанием топлива
- Цены на бензин в Японии достигли рекордного уровня 190,8 иен за литр, что является самым высоким показателем с 1990 года.
- Правительство Японии вводит субсидии на бензин, чтобы снизить цены до 170 иен за литр, на фоне дипломатических вызовов в отношениях с США и Ираном.
Цены на бензин в Японии на этой неделе резко выросли до рекордного уровня. Дело в том, что последствия конфликта США и Израиля с Ираном докатились до страны.
Что известно о ценах на топливо в Японии?
В частности они достигли среднего уровня по стране 190,8 иены за литр, и это самый высокий показатель с 1990 года, о чем пишет Bloomberg.
Подорожание усилит давление на домохозяйства и бизнес страны, которые уже четыре года подряд сталкиваются с инфляцией выше целевого уровня Банка Японии в 2%.
Правительство уже объявило о введении субсидий на бензин, которые начнут действовать с четверга, 19 марта, чтобы ограничить влияние роста цен на нефть. По данным Министерства торговли, это должно снизить цены примерно до 170 иен за литр в течение ближайших нескольких недель.
Заметьте! Стремительный рост цен произошел всего за день до запланированной встречи Такаичи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Война с Ираном осложнила этот визит. Санаэ Такаити – премьер-министру Японии – придется вести деликатные дипломатические переговоры, пытаясь успокоить Трампа. Юридические ограничения не позволяют Токио выполнить его предыдущую просьбу – направить союзнические корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.
Как страна с ограниченными природными ресурсами, Япония находится в особенно сложном положении,
– говорится в материале.
Частично из-за сильной зависимости от региона в поставках нефти Япония поддерживала дружеские отношения с Ираном. Но они могут ухудшиться, если Токио будет слишком демонстрировать близость к Трампу.
Обратите внимание! Также Япония будет субсидировать закупки легкого топлива, мазута и керосина в том же объеме, что и бензин. Энергоносители составляют около 7% индекса потребительских цен.
Напомним, что Трамп действительно призвал некоторые страны защищать Ормузский пролив. Речь идет о государствах, которые зависят от нефти из Персидского залива. Об этом писали в Reuters.
Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою территорию, потому что это их территория. Это место, откуда они получают свою энергию,
– сказал Трамп.
Одной из стран, которую упомянул лидер Соединенных Штатов, была Япония. Но Токио не планируют отправлять военно-морские суда для сопровождения кораблей. По словам Санаэ Такаити, действия ее страны ограничены конституцией.
Что еще происходит с ценами на топливо в мире?
- Средние розничные цены на дизель в США выросли до 5 долларов. Это второй раз за всю историю подсчетов. Последний раз дизель в США стоил дороже еще в декабре 2022 года.
- В то же время правительство Словакии рассматривает решение повысить цены на дизель для иностранных водителей. Также им могут ограничить заправку. В то же время Венгрия ранее ввела фиксированные цены – как на топливо, так и на дизель.