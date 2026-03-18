Цены на бензин обновляют рекорды: еще одна страна столкнулась с подорожанием топлива

Цены на бензин в Японии на этой неделе резко выросли до рекордного уровня. Дело в том, что последствия конфликта США и Израиля с Ираном докатились до страны.

Что известно о ценах на топливо в Японии?

В частности они достигли среднего уровня по стране 190,8 иены за литр, и это самый высокий показатель с 1990 года, о чем пишет Bloomberg.

Подорожание усилит давление на домохозяйства и бизнес страны, которые уже четыре года подряд сталкиваются с инфляцией выше целевого уровня Банка Японии в 2%.

Правительство уже объявило о введении субсидий на бензин, которые начнут действовать с четверга, 19 марта, чтобы ограничить влияние роста цен на нефть. По данным Министерства торговли, это должно снизить цены примерно до 170 иен за литр в течение ближайших нескольких недель.

Заметьте! Стремительный рост цен произошел всего за день до запланированной встречи Такаичи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Война с Ираном осложнила этот визит. Санаэ Такаити – премьер-министру Японии – придется вести деликатные дипломатические переговоры, пытаясь успокоить Трампа. Юридические ограничения не позволяют Токио выполнить его предыдущую просьбу – направить союзнические корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Как страна с ограниченными природными ресурсами, Япония находится в особенно сложном положении,

– говорится в материале.

Частично из-за сильной зависимости от региона в поставках нефти Япония поддерживала дружеские отношения с Ираном. Но они могут ухудшиться, если Токио будет слишком демонстрировать близость к Трампу.

Обратите внимание! Также Япония будет субсидировать закупки легкого топлива, мазута и керосина в том же объеме, что и бензин. Энергоносители составляют около 7% индекса потребительских цен.

Напомним, что Трамп действительно призвал некоторые страны защищать Ормузский пролив. Речь идет о государствах, которые зависят от нефти из Персидского залива. Об этом писали в Reuters.

Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою территорию, потому что это их территория. Это место, откуда они получают свою энергию,

– сказал Трамп.

Одной из стран, которую упомянул лидер Соединенных Штатов, была Япония. Но Токио не планируют отправлять военно-морские суда для сопровождения кораблей. По словам Санаэ Такаити, действия ее страны ограничены конституцией.

