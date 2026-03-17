Какие цены на дизель в США?

По данным аналитической платформы GasBuddy, дизель в среднем подорожал до 5 долларов за галлон – только второй раз за всю историю подсчетов, пишет Reuters.

Последний раз дизель в США стоил дороже еще в декабре 2022 года, когда мировые нефтяные рынки все еще переживали последствия от вторжения России в Украину.

Несколько дешевле, но тоже дорого стоит бензин для американцев. На вечер понедельника средняя цена составляла 3,76 доллара за галлон, что стало самым высоким показателем с октября 2023 года.

Пока мы не увидим существенного восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, давление на цены на топливо, вероятно, будет сохраняться,

– уверен аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан.

Почему растут цены на топливо в США?

Война против Ирана, которую ведут США и Израиль, значительно нарушила мировые цепи поставок дизельного топлива. Дело в том, что именно Ближний Восток является одним из ключевых поставщиков как самого дизеля, так и сортов нефти, которые лучше всего подходят для его производства.

Из-за почти полной блокады Ормузского пролива под ударом оказались до 20% морских поставок дизеля в мире .

. Вместе с тем многие азиатские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены были уменьшить производство топлива из-за сокращения потоков нефти с Ближнего Востока.

В итоге все это привело к уменьшению объемов дизеля на рынке.

Напомним, что президент Дональд Трамп и другие мировые лидеры попытались снять напряжение на энергетических рынках, высвободив миллионы баррелей нефти из стратегических резервов. В общем страны, входящих в Международное энергетическое агентство, согласились выделить 400 миллионов баррелей, пишет The Wall Street Journal.

Однако, как свидетельствуют подсчеты аналитиков, сдержать рост цен пока не удалось.

Как рост цен бьет по Трампу?

Экономисты предупреждают, что стремительный рост стоимости дизеля может замедлить мировую экономику. Это объясняется тем, что горючее активно используется в производстве и грузовых перевозках.

Увеличение расходов на изготовление и транспортировку товаров в итоге перекладывается на потребителей.

К тому же рост цен на горючее в США также может стать серьезным риском для президента Дональда Трампа, поскольку его Республиканская партия готовится к промежуточным выборам в ноябре.

Как в мире реагируют на рост цен?