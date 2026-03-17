Які ціни на дизель у США?

За даними аналітичної платформи GasBuddy, дизель в середньому здорожчав до 5 доларів за галон – лише вдруге за всю історію підрахунків, пише Reuters.

Востаннє дизель у США коштував дорожче ще у грудні 2022 року, коли світові нафтові ринки все ще переживали наслідки від вторгнення Росії в Україну.

Дещо дешевше, але теж дорого коштує бензин для американців. На вечір понеділка середня ціна становила 3,76 долара за галон, що стало найвищим показником від жовтня 2023 року.

Поки ми не побачимо суттєвого відновлення поставок нафти через Ормузьку протоку, тиск на ціни на пальне, ймовірно, зберігатиметься,

– упевнений аналітик GasBuddy Патрік Де Хаан.

Чому ростуть ціни на пальне у США?

Війна проти Ірану, яку ведуть США та Ізраїль, значно порушила світові ланцюги постачання дизельного пального. Річ у тім, що саме Близький Схід є одним із ключових постачальників як самого дизеля, так і сортів нафти, які найкраще підходять для його виробництва.

Через майже повну блокаду Ормузької протоки під ударом опинилися до 20% морських поставок дизеля у світі .

. Разом з тим чимало азійських нафтопереробних заводів змушені були зменшити виробництво пального через скорочення потоків нафти із Близького Сходу.

У підсумку все це призвело до зменшення обсягів дизелю на ринку.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп та інші світові лідери спробували зняти напругу на енергетичних ринках, вивільнивши мільйони барелів нафти зі стратегічних резервів. Загалом країни, що входять до Міжнародного енергетичного агенства, погодилися виділити 400 мільйонів барелів, пише The Wall Street Journal.

Однак, як свідчать підрахунки аналітиків, стримати зростання цін поки що не вдалося.

Як зростання цін б'є по Трампу?

Економісти попереджають, що стрімке зростання вартості дизеля може сповільнити світову економіку. Це пояснюється тим, що пальне активно використовується у виробництві та вантажних перевезеннях.

Збільшення витрат на виготовлення і транспортування товарів у підсумку перекладається на споживачів.

До того ж зростання цін на пальне у США також може стати серйозним ризиком для президента Дональда Трампа, оскільки його Республіканська партія готується до проміжних виборів у листопаді.

Як у світі реагують на зростання цін?