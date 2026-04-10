Больше всего с начала войны в Иране: цены на бензин в США упали больше всего с начала войны в Иране
- Средняя цена на бензин в США упала до 4,15 доллара за галлон, что является первым значительным снижением с начала войны с Ираном.
- Цены на нефть остаются высокими, около 100 долларов за баррель, и возвращение к довоенным уровням цен на бензин маловероятно в ближайшее время.
Жители Соединенных Штатов наконец-то получают небольшое облегчение в отношении цен на топливо. Средняя по стране цена на обычный бензин в пятницу снизилась до 4,15 доллара за галлон.
Что происходит с ценами на бензин в США?
Снижение с 4,17 доллара за галлон в четверг означает первый случай, когда средние цены на бензин в США упали более чем на один цент с начала войны с Ираном в конце февраля, о чем пишет CNN.
Но аналитики предостерегают: цены на бензин вряд ли вернутся к довоенному уровню – ниже 3 долларов за галлон – в ближайшее время. При благоприятных условиях цены на топливо растут быстро, но падают медленно.
Любое сегодняшнее снижение будет ограниченным из-за того, что нефть остается очень дорогой. Стоимость приближается к 100 долларов за баррель, по сравнению с менее чем 60 долларами в начале года.
Несмотря на перемирие с Ираном, морское движение через критически важную Ормузский пролив остается ограниченным.
Более того, энергетические объекты на Ближнем Востоке были повреждены, персонал эвакуирован, а добыча частично остановлена из-за недостатка мощностей для хранения,
– говорится в материале.
Обратите внимание! На восстановление всего процесса понадобится время и средства.
Что происходит с ценами на топливо в Украине?
В частности цены на топливо вскоре должны стабилизироваться. Но только после стабилизации на Ближнем Востоке. Именно на этих фоне событий и выросла стоимость бензина и дизеля. Об этом ранее сообщала Юлия Свириденко.
Это высококонкурентный рынок, и цена на потолке на АЗС - это отражение, отражение ситуации войны в Иране,
– объяснила глава правительства.
Важно! В частности для Украины сейчас важно избежать именно дефицита топлива.
Что еще следует знать о горючем?
- Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет иметь дефицита горючего. Однако отметил, что с дизелем есть некоторые трудности, однако не с бензином.
- Эксперты ранее отмечали, что когда ситуация стабилизируется, а поставки нефти возобновится, то показатели на бирже быстро снизятся. В то же время цены на топливо в Украине гипотетически могут пересечь отметку в 100 гривен за литр. Но это завершится сокращением потребления и закрытием заправок.