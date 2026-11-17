Средняя цена на обычный бензин в Соединенных Штатах снизилась до 3,78 доллара за галлон. Так стоимость топлива достигла самого низкого уровня с середины марта.

Почему цены на топливо резко пошли вниз

Мировые цены на нефть стремительно падают благодаря увеличению поставок из Персидского залива и обещаниям президента США Дональда Трампа воздержаться от новых ударов по Ирану, что пишет Bloomberg.

Оптовые цены на топливо в США очень быстро снизились с пиковых значений, что в ближайшее время облегчит ситуацию на автозаправках для обычных водителей.

Однако цены по-прежнему остаются выше уровня, существовавшего до начала конфликта, а фундаментальные причины этого не изменились, поэтому уже следующим летом они могут снова очень быстро вырасти,

– предупредил Йигит Доган, аналитик рынка нефтепродуктов компании Energy Aspects Ltd.

Снижение стоимости топлива является частью более широкого падения на нефтяном рынке, где фьючерсы на американскую эталонную марку WTI подешевели почти на 20 долларов за баррель с конца октября.

Обратите внимание! В начале этой недели розничные цены на дизельное топливо в США впервые с начала сентября опустились ниже 6 долларов за галлон.

Это крайне важно, ведь именно дорогая логистика и энергоносители разгоняли цены на продукты питания, приведя к самым высоким темпам оптовой инфляции с 2022 года.

Напомним, что цены на автозаправках резко взлетели после того, как в конце февраля США и Израиль нанесли военные удары по Ирану. Это спровоцировало масштабный энергетический шок, поскольку поставки сырой нефти через стратегически важный Ормузский пролив оказались под угрозой.

Вчера, 16 ноября, розничная це цена дизельного топливаа снизилась до 5,998 доллара за галлон. Однако цены на дизельное топливо остаются очень высокими именно по историческим меркам.