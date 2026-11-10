Впервые за несколько месяцев: топливо в США резко дешевеет

Почему цены на топливо в США упали

Средняя розничная стоимость обычного бензина в стране опустилась до 3,98 доллара за галлон, о чем пишет Bloomberg.

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По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), это продолжение тенденции к снижению, начавшейся еще в конце сентября. И впервые с середины июля цена опустилась ниже психологической отметки в 4 доллара.

Это принесло потребителям некоторое облегчение на автозаправочных станциях. Хотя стоимость топлива остается значительно выше сезонной нормы.

Дополнительное давление на глобальный рынок и подорожание топлива ранее спровоцировали сразу несколько факторов. В частности, усиление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы нанесло серьезный удар по экспортному потенциалу России, что вместе с сокращением поставок из Китая обострило ситуацию.

Свой вклад внес и конфликт на Ближнем Востоке: военные удары США и Израиля по Ирану в конце февраля вызвали энергетический шок из-за угрозы перебоев в стратегическом Ормузском проливе.

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На прошлой неделе президент Дональд Трамп даже заявил, что утверждение о поражении республиканцев на промежуточных выборах из-за войны на Ближнем Востоке "в значительной степени соответствует действительности".

Обратите внимание! Обычно цены на бензин в США снижаются в преддверии зимы. Но сейчас они примерно на 19% превышают сезонный средний уровень.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время запасы бензина, которые с конца апреля оставались ниже сезонных показателей, начали восстанавливаться. А цены на нефть резко упали на фоне надежд на скорейшее завершение войны.

Фьючерсы на бензин также существенно подешевели в этом месяце. Однако розничные цены на автозаправках обычно снижаются медленнее, чем растут– говорится в материале.

Кроме того, любое новое обострение конфликта между США и Ираном может вновь привести к резкому подорожанию бензина.

В то же время розничная цена дизельного топлива ь остается выше 6 долларов за галлон после того, как в сентябре впервые превысила эту отметку.

Напомним, что в сентябре цены на дизельное топливо в розничной торговле США достигли самого высокого уровня с середины 2022 года. Средняя стоимость дизельного топлива на заправках по стране достигла 5,783 доллара за галлон.