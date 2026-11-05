Американцы не поверили обещаниям: как рекордные цены на дизель подорвали позиции Трампа

Почему цены на топливо повлияли на выборы

Рекордные цены на дизельное топливо и бензин в день голосования стали главным драйвером победы демократов на промежуточных выборах в США, пишет Reuters со ссылкой на данные опросов.

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По информации GasBuddy, в день голосования стоимость топлива на американских АЗС:

достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений;

превысила даже рекорды 2022 года.

В то же время, по данным экзит-полов компании SSRS, почти девять из десяти избирателей назвали именно стоимость жизни главным фактором своего выбора, поскольку их материальное положение значительно ухудшилось за последние два года.

На этом фоне демократы получили большинство и в Сенате, и в Палате представителей. Их победа охватила даже традиционные республиканские оплоты.

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Рост расходов на дизельное топливо, в частности, стал одной из причин, почему часть фермеров решила поддержать демократов, рассказал Донн Теске, который уже 25 лет возглавляет Союз фермеров Канзаса.

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Цена дизельного топлива влияет далеко не только на то, что заливают в комбайны и тракторы. Речь идет также о грузовиках, которые ездят по дорогам, и о расходах потребителей на бензин на заправках, которые отнимают деньги из семейного бюджета– пояснил Теске.

Он добавил, что экономическое давление начало серьезно раздражать людей, которым нужно кормить свои семьи.

Поэтому сам Теске, например, проголосовал за демократа Адама Гамильтона, который стал первым представителем этой партии от Канзаса, избранным в Сенат с 1932 года.

В прошлом месяце Дональд Трамп, правда, объявил о программе поддержки фермеров на сумму 8 миллиардов долларов. Она должна была компенсировать часть расходов на дизельное топливо во время осеннего сбора урожая. Однако администрация президента сообщила, что деньги выплатят только после выборов.

Обратите внимание! В то же время демократы, хотя и не предложили мгновенных решений для снижения цен, смогли привлечь на свою сторону избирателей, недовольных политикой Трампа.

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Напомним, в сентябре цена дизельного топлива в США впервые превысила 6 долларов за галлон. Тогда рост стоимости объясняли перебоями с поставками нефтепродуктов, в частности из-за войны с Ираном и ударов Украины по российским НПЗ. Запасы дизельного топлива в стране сократились до 106,3 миллиона баррелей – на 13% ниже среднего показателя за последние пять лет.