Американці не повірили обіцянкам: як рекордні ціни на дизель підкосили позиції Трампа

Чому ціни на пальне вплинули на вибори

Рекордні ціни на дизель та бензин у день голосування стали головним драйвером перемоги демократів на проміжних виборах у США, пише Reuters, посилаючись на дані опитувань.

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За інформацією GasBuddy, у день голосування вартість пального на американських АЗС:

сягнула найвищого рівня за всю історію спостережень;

перевищила навіть рекорди 2022 року.

Водночас за даними екзитполів компанії SSRS, майже дев'ять із десяти виборців назвали саме вартість життя головним чинником свого вибору, оскільки їхнє матеріальне становище значно погіршилося за останні два роки.

На цьому тлі демократи здобули більшість і в Сенаті, і в Палаті представників. Їхня перемога охопила навіть традиційні республіканські опорні штати.

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Зростання витрат на дизель, зокрема, стало однією з причин, чому частина фермерів вирішила підтримати демократів, розповів Донн Теске, який уже 25 років очолює Спілку фермерів Канзасу.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ціна дизеля впливає далеко не лише на те, що заливають у комбайни та трактори. Це також вантажівки, які їздять дорогами, і витрати споживачів на бензин на заправках, що забирають гроші із сімейного бюджету– пояснив Теске.

Він додав, що економічний тиск почав серйозно дратувати людей, яким потрібно годувати свої сім'ї.

Тому сам Теске, наприклад, проголосував за демократа Адама Гамільтона, який став першим представником цієї партії від Канзасу, обраним до Сенату з 1932 року.

Минулого місяця Дональд Трамп, щоправда, оголосив про програму підтримки фермерів обсягом 8 мільярдів доларів. Вона мала компенсувати частину витрат на дизель під час осіннього збору врожаю. Однак адміністрація президента повідомила, що гроші виплатять лише після виборів.

Зауважте! Водночас демократи, хоч і не запропонували миттєвих рішень для зниження цін, змогли акумулювати виборців, невдоволених політикою Трампа.

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Нагадаємо, у вересні ціна дизеля у США вперше перевищила 6 доларів за галон. Тоді зростання вартості пояснювали перебоями з постачанням нафтопродуктів, зокрема через війну з Іраном та удари України по російських НПЗ. Запаси дизеля в країні скоротилися до 106,3 мільйона барелів – на 13% нижче за середній показник останніх п'яти років.