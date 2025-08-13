Сейчас спад, а потом рекордный рост: какой курс валют обнародовал НБУ
- НБУ сообщил, что курс доллара США по состоянию на сегодня составляет 41,42 гривны, а курс евро – 48,07 гривны.
- По состоянию на 14 августа курс доллара составит 41,51 гривны, а курс евро – 48,64 гривны.
За последние сутки доллар и евро от НБУ опустились, в частности евро потеряло 12 копеек. В то же время завтра, 14 августа, курс евро изменится существенно, ведь цена более чем на 50 копеек.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,42 гривны. То есть цена американской валюты упала на 2 копейки против 12 августа. Официальный курс евро составляет 48,07 гривны, то есть цена упала на 12 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 14 августа курс валют будет таким:
- доллар – 41,51 гривны;
- евро – 48,64 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 13 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,70 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,80 гривны, продажа – по 41,58 гривны.
Как менялся официальный курс с начала августа?
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, официальный курс в первую неделю августа колебался в цене от 41,76 до 41,46 гривны.
В кассах банков также фиксировались устойчивые признаки укрепления гривны: ежедневно средние продажи доллара снижались – в понедельник средние курсы колебались в пределах 41,37 – 41,93 гривны за доллар, а в пятницу уже на уровне 41,14 – 41,66 гривны за доллар.
По словам банкира, такая динамика на рынке указывает на то, что спрос и предложение уравновешиваются. Кроме того, это свидетельствует о том, что спекулятивное давление также постепенно уменьшается.