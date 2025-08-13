Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,42 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 2 копійки проти 12 серпня. Офіційний курс євро становить 48,07 гривні, тобто ціна впала на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 14 серпня курс валют буде таким:

долар – 41,51 гривні;

євро – 48,64 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 13 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,80 гривні, продаж – по 41,58 гривні.

Як змінювався офіційний курс від початку серпня?

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, офіційний курс у перший тиждень серпня коливався у ціні від 41,76 до 41,46 гривні.

Анна Золотько Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank У касах банків також фіксувалися стійкі ознаки зміцнення гривні: щодня середні продажі долара знижувалися – у понеділок середні курси коливалися у межах 41,37 – 41,93 гривні за долар, а в п'ятницю вже на рівні 41,14 – 41,66 гривні за долар.

За словами банкірки, така динаміка на ринку вказує на те, що попит та пропозиція врівноважуються. Крім того, це свідчить про те, що спекулятивний тиск також поступово зменшується.