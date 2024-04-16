Атака Ирана на Израиль: как это повлияло на цены газа в Европе
Источник:Bloomberg
После заявления военных чиновников Израиля об ответной реакции на атаку иранских ракет и БПЛА цены на газ в Европе выросли. Израиль призывают не обострять конфликт.
Цены на газ в Европе
Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 3% и достигли 32 евро за мегаватт-час, то есть около 360 долларов за тысячу кубометров в эквиваленте.
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Европейские цены на природный газ продолжили расти во вторник после того, как высокопоставленные израильские военные вновь заявили, что у их страны нет другого выбора, кроме как ответить на атаку Ирана беспилотниками и ракетами, состоявшуюся в выходные,
– написали в медиа.
С прошлого четверга контракты выросли где-то на 18%. Именно тогда рынки начали оценивать большие геополитические риски, включая потенциальные сбои в результате ударов России по украинской энергетике.
Израиль призвали избегать обострения конфликта, которое может привести к большей войне. Война опасна тем, что может увеличить мировые цены на энергоносители, пока центробанки пытаются обуздать инфляцию.Напомним! Европа завершила исключительно зиму с высокими запасами газа. Однако сейчас регион не получает много газа с Ближнего Востока, а его зависимость от мировых рынков выросла после того, как в 2022 году он лишился большей части трубопроводных потоков из России.
Поставки газа из Норвегии остается на низком уровне из-за внепланового техобслуживания на некоторых объектах.