Аварийная помощь из Польши и Румынии

Состояние энергосистемы Украины после недавних массовых атак требует поддержания баланса. Таким образом, 15 апреля диспетчерский центр "Укрэнерго" привлек помощь от операторов Польши и Румынии.

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Как сообщают в "Укрэнерго", вчера с 20:00 до 22:00 аварийная помощь из Польши и Румынии составила общий объем в 800 мегаватт в час.

Важно! Последние массовые атаки россиян были нацелены не только на мощности, которые выполняли функцию электрогенерации, но и одновременно на балансирующую энергетическую систему.

В часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии – имелся дефицит,

– заявили там.

На сегодня, 16 апреля, в энергосистеме запланирован импорт электроэнергии из 5 стран.

Обратите внимание! Из-за последствий непогоды, дождь и шквальный ветер, 173 населенных пункта в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской областях остаются без света.

Где продолжаются графики отключений света

Харьковщина

С 07:00 на Харьковщине применены почасовые графики отключений света. По состоянию на сегодня обесточены около 200 тысяч потребителей.

Криворожье

Продолжают действовать лимиты потребления электроэнергии для промышленных потребителей.

Другие регионы

Отключений света в других регионах для бытовых потребителей не применялись. Впрочем "Укрэнерго" призывает ограничить потребителей пользоваться мощными энергоемкими примерами с 19:00 до 22:00.