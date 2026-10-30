Цены на газ в Европе снова выросли: сколько еще "лихорадить" рынок

Ситуация на мировых энергетических рынках вновь обостряется на фоне новостей с Ближнего Востока. Европейские цены на природный газ превысили психологическую отметку в 100 евро за мегаватт-час.

Почему стоимость "голубого топлива" резко выросла

Декабрьские фьючерсы в Нидерландах подскочили более чем на 5%, зафиксировав самый большой месячный рост с начала иранского кризиса – на 42%, о чем пишет Bloomberg.

Резкий скачок цен спровоцировала целая совокупность проблем: от резкого похолодания до стремительного истощения зимних запасов газа в хранилищах, которые уже находятся на критически низком уровне.

Дополнительное давление на цены оказали геополитические риски: усиливаются опасения по поводу возможности возобновления США ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс на следующей неделе,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Ситуацию усугубляет то, что экспорт сжиженного газа с Ближнего Востока через Ормузский пролив остается мизерным, а поставки из Австралии продолжают сокращаться.

Низкий уровень запасов газа в Европе и геополитические риски и в дальнейшем будут подталкивать цены на контракты к новым максимумам,

– отмечают аналитики Energy Aspects Ltd.

Эксперты прогнозируют, что серьезные перебои с поставками будут вызывать нестабильность на рынке как минимум до конца первого квартала 2027 года.

Следует добавить, что в настоящее время европейские газохранилища заполнены лишь на 75%, что является аномально низким показателем для конца октября. Крупнейшая экономика ЕС – Германия – накопила менее 62% запасов.

По данным BloombergNEF, заоблачные цены на СПГ вынудят страны Азии экономить, тогда как Европе придется переплачивать за каждую партию газа, особенно в периоды морозов и безветренной погоды.

На данный момент торги фиксируют цену на уровне 103,16 евро за мегаватт-час, что неизбежно повлечет за собой рост стоимости отопления и электроэнергии для конечных потребителей в европейских странах.