Теплая зима лишает Россию влияния: цены на газ в Европе пробили дно

Цены на газ в Европе достигли минимума с момента разрешения Россией полномасштабной войны. Они в 5 раз меньше пиков в августе и в 2,5 меньше установленного потолка цен на топливо.

В понедельник цена газа на нидерландской бирже TTF для доставки в феврале упала на 4,6% до 72,75 евро. Пока это самая низкая цена с 21 февраля.

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Почему упала цена на газ

Цена топлива в Европе снизилась почти на 50% за декабрь. Эта тенденция к снижению стала возможной благодаря "большим запасам газа, которые были созданы, и смягчающемуся спросу, в частности благодаря благоприятным климатическим условиям", объясняет Себастьян Пэрис Хорвиц.

Это хорошая новость для европейских государств и для экономик региона,

– сказал он.

Цены на электроэнергию в Европе также снизились

Цена на газ влияет на электроэнергию, поскольку многие европейские электростанции сжигают газ для производства электроэнергии. Поэтому во Франции оптовая цена на электроэнергию со снабжением в 2023 году, которая в конце августа превышала 1000 евро/МВт-час, в пятницу упала до 240 евро. Этот показатель самый низкий с апреля.

Эти колебания оптовых цен напрямую не отражаются на ценах для потребителей, поскольку поставщики электроэнергии пока не корректируют свои тарифы, особенно в этот период, когда цены могут прыгать со дня на день.

Напомним, Европа встретила Новый год с аномально теплой погодой, которая продолжается в течение первых недель января.