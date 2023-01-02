Европа не использует свои запасы газа так быстро, как надеялся Путин. Итак, диктаторский план шантажа – провалился.
Внимание Экспорт российского газа обрушился до исторического минимума, – Reuters
Аномальная температура в Европе
Температура воздуха в Варшаве 1 января была +18 градусов Цельсия.
Температурный рекорд установил и Чехия. В канун Нового года в Праге и ее окрестностях зафиксировали рекордные 18,2 градуса по Цельсию. Это абсолютный новый рекорд, побивший предыдущий в 16,3 градуса 1935 года.
Об аномально теплой погоде сообщили: Нидерланды, Франция и Германия.
В Украине также зафиксировали высокие температурные показатели, они являются рекордными за все годы научного наблюдения. Так, в столице температура воздуха в первый день нового года достигала 13-14 градусов по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд +11,1 градуса по Цельсию был зафиксирован в 1991 году.
В Европе аномально теплая погода / Фото Скотт Дункан
Европа без проблем пройдет отопительный сезон
Конечно, такие рекордные температурные показатели – это очередной признак глобального потепления, но в этом году высокая температура – хорошая новость для борющегося с энергетическим кризисом континента.
Снижение спроса на газ и электроэнергию, а также больше энергии из альтернативных источников из-за ветреной погоды означают снижение цен на энергоносители,
– говорится в статье.
Тем более что первая половина отопительного сезона уже почти позади.
Если в Европе не будет очень холодной второй половины зимы, ей хватит газа, чтобы избежать кризисного сценария.
Европа отказывается от российского газа
- Европа начала бороться с преодолением зависимости от российского топлива еще в марте. С начала полномасштабной войны против Украины лидеры ЕС снизили долю российского газа с 42% до 6%.
- Они уже избавились от зависимости от кровавого топлива. Европа наладила поставки из Азербайджана, Катара, США и других стран.
- 1 января стало известно, что Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.