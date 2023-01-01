Так, 1 января стало известно, что Великобритания приостановила весь импорт российского сжиженного природного газа. А сделала это в ответ на полномасштабную кровожадную войну, которую страна-террористка развязала в Украине.
Россия чуть ли не на каждом шагу кричит, что без ее ресурсов, в частности газа, мир погрузится в вечные морозы и просто погибнет. Однако, несмотря на ее визги, цивилизованные страны все больше отказываются от ее природных ресурсов.
Источник:МИД Великобритании
Так, 1 января стало известно, что Великобритания приостановила весь импорт российского сжиженного природного газа. А сделала это в ответ на полномасштабную кровожадную войну, которую страна-террористка развязала в Украине.