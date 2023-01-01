Так, 1 січня стало відомо, що Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. А зробила це у відповідь на повномасштабну кровожерливу війну, яку країна-терористка розв'язала в Україні.
Росія ледь не на кожному кроці кричить, що без її ресурсів, зокрема, газу, світ зануриться у вічні морози й просто загине. Однак попри її верески цивілізовані країни все більше відмовляються від її природних ресурсів.
Джерело:МЗС Великої Британії
Так, 1 січня стало відомо, що Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. А зробила це у відповідь на повномасштабну кровожерливу війну, яку країна-терористка розв'язала в Україні.