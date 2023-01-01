Президент Франції знову ж таки запевнив, що його країна підтримуватиме Україну до перемоги над Росією. Допомагати Києву в війні проти Росії також пообіцяла Фінляндія, Німеччина та Велика Британія.
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Як світові лідери згадали Україну в новорічному зверненні
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у новорічному зверненні зауважив, що тільки світ оговтався від глобальної пандемії, як Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну.
Посадовець відзначив, що це мало глибокий економічний вплив на увесь світ, від якого не застрахована і Велика Британія. Ріші Сунак запевнив, що не збирається говорити, що у 2023 році проблеми зникнуть.
Та 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є у Великої Британії на світовій арені, продовжуючи стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна і захищаючи свободу та демократію скрізь, де ми побачимо її під загрозою,
– заявив британський прем'єр.
Експрем'єр Британії та друг України Борис Джонсон у новорічному зверненні сказав, що 2023 рік буде значно кращим за 2022. Він також озвучив свої нової новорічні передбачення:
- "інфляція продовжуватиме знижуватися;
- Китай оговтається від омікрону;
- Путін програє в Україні".
Що сказали лідери Франції та Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні заявив, що історія 2022 року пов'язана не лише з війною, горем і турботами, а і з єдністю та силою. Адже Європейський Союз і НАТО виявили давно не бачену згуртованість через війну, яку Росія почала в Україні.
Високопосадовець пригадав, що Владімір Путін веде імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи. Пов'язана з нею "зміна епох" принесла і Німеччині суворі випробування.
Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину – у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну,
– запевнив Олаф Шольц.
Також він пригадав, що Берлін не дозволив себе шантажувати влітку 2022 року, коли Росія "перекрила вентель". Канцлер Німеччини пригадав про введення в дію в середині грудня першого терміналу для приймання скрапленого газу.
Окрім того, пригадав Олаф Шольц і про готовність німців підтримати українців, які тікали від війни в Німеччину. За даними німецького політика, 29 мільйонів німецьких волонтерів допомагали біженцям з України.
Своєю чергою французький лідер Еммануель Макрон сказав, що його країна підтримуватиме нашу державу до перемоги над Росією. Зокрема, президент пообіцяв, що Франція:
- "безвідмовно" допомагатиме Україні до перемоги;
- буде разом з Україною, щоб збудувати справедливий та міцний мир.
Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу,
– заявив французький президент.
Про Україну та війну, яку почала Росія, згадала і прем'єрка Фінляндії
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що агресивна війна Росії в Україні вимагала від фінів визначитися з роллю Фінляндії у новій ситуації. За словами посадовиці:
- до війни менше третини фінів підтримували членство в НАТО, та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість миттєво підтримала цю ідею;
- від країни й надалі вимагатимуть проявів сили та мужності.
Ми допомагатимемо доти, доки українці потребуватимуть нашої допомоги. Росія не виграє свою війну,
– пояснила Марін.
Прем'єрка також зауважила, що світ, у якому недемократичні держави підпорядковують собі інші держави, не зважаючи на Статут ООН та страждання, має бути залишений позаду. Ба більше, сказала, що друзів у Кремля тепер не надто багато.