Президент Франції знову ж таки запевнив, що його країна підтримуватиме Україну до перемоги над Росією. Допомагати Києву в війні проти Росії також пообіцяла Фінляндія, Німеччина та Велика Британія.

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Як світові лідери згадали Україну в новорічному зверненні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у новорічному зверненні зауважив, що тільки світ оговтався від глобальної пандемії, як Росія розпочала варварське та незаконне вторгнення в Україну.

Посадовець відзначив, що це мало глибокий економічний вплив на увесь світ, від якого не застрахована і Велика Британія. Ріші Сунак запевнив, що не збирається говорити, що у 2023 році проблеми зникнуть.

Та 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є у Великої Британії на світовій арені, продовжуючи стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна і захищаючи свободу та демократію скрізь, де ми побачимо її під загрозою,

– заявив британський прем'єр.

Експрем'єр Британії та друг України Борис Джонсон у новорічному зверненні сказав, що 2023 рік буде значно кращим за 2022. Він також озвучив свої нової новорічні передбачення:

"інфляція продовжуватиме знижуватися;

Китай оговтається від омікрону;

Путін програє в Україні".

Що сказали лідери Франції та Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні заявив, що історія 2022 року пов'язана не лише з війною, горем і турботами, а і з єдністю та силою. Адже Європейський Союз і НАТО виявили давно не бачену згуртованість через війну, яку Росія почала в Україні.

Високопосадовець пригадав, що Владімір Путін веде імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи. Пов'язана з нею "зміна епох" принесла і Німеччині суворі випробування.

Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину – у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну,

– запевнив Олаф Шольц.

Також він пригадав, що Берлін не дозволив себе шантажувати влітку 2022 року, коли Росія "перекрила вентель". Канцлер Німеччини пригадав про введення в дію в середині грудня першого терміналу для приймання скрапленого газу.

Окрім того, пригадав Олаф Шольц і про готовність німців підтримати українців, які тікали від війни в Німеччину. За даними німецького політика, 29 мільйонів німецьких волонтерів допомагали біженцям з України.

Своєю чергою французький лідер Еммануель Макрон сказав, що його країна підтримуватиме нашу державу до перемоги над Росією. Зокрема, президент пообіцяв, що Франція:

"безвідмовно" допомагатиме Україні до перемоги;

буде разом з Україною, щоб збудувати справедливий та міцний мир.

Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу,

– заявив французький президент.

Про Україну та війну, яку почала Росія, згадала і прем'єрка Фінляндії

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що агресивна війна Росії в Україні вимагала від фінів визначитися з роллю Фінляндії у новій ситуації. За словами посадовиці:

до війни менше третини фінів підтримували членство в НАТО, та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість миттєво підтримала цю ідею;

від країни й надалі вимагатимуть проявів сили та мужності.

Ми допомагатимемо доти, доки українці потребуватимуть нашої допомоги. Росія не виграє свою війну,

– пояснила Марін.

Прем'єрка також зауважила, що світ, у якому недемократичні держави підпорядковують собі інші держави, не зважаючи на Статут ООН та страждання, має бути залишений позаду. Ба більше, сказала, що друзів у Кремля тепер не надто багато.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час новорічного звернення пригадав все, через що пройшли українці за 311 днів війни. Президент подякував усім, хто обороняє нашу державу та побажав перемоги у 2023 році.