Відеопривітання українського лідера стартувало традиційно в останні хвилини перед Новим роком. До вашої уваги основні тези з цьогорічного звернення глави держави Володимира Зеленського.

Читайте також В укритті чи без світла – але завжди з нашими читачами: як команда 24 каналу пережила 2022 рік

Новорічне привітання президента

Як зазначив президент, 2022 рік почався з 24 лютого. І сталося це без передмов, без прелюдій. Різко рано о 04:00.

Було темно, було гучно багатьом. Було складно, комусь страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно і складно, але нам точно вже ніколи не буде страшно і ніколи не буде соромно,

– наголосив президент.

У зверненні він додав, що російські ракети раз і назавжди зруйнували усі ілюзії. Вони продемонстрували, хто для України та всього світу друг, а хто – ворог. А найважливіше те, що пережите продемонструвало, на що здатні ми, українці.

За словами глави держави, 24 лютого українці почали творити нашу перемогу. Робили це з "багатьох цеглинок сотень інших перемог". Нам вдалося перемогти паніку, сумніви, зневіру, страх. Усі ми повірили у себе та Збройні Сили України.

Привітання Володимира Зеленського з Новим роком: онлайн-трансляція

Ми не втратили, у нас відібрали

Президент подякував усім, хто боронить нашу державу. Водночас він зазначив, що 2022 рік можна назвати роком втрат як для України, так і Європи. Але це формулювання не зовсім коректне. Адже Україна нічого не втрачала, у нас це забрали.

Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок – їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок – їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир – Росія його зруйнувала,

– додав він.

Глава держави додав, що 2022 рік поранив кожного з нас у серце. Українці за ці 311 днів виплакали сльози, прокричали всі молитви. Він перелічив ключові слова, згадка про які буквально стискають серце. І ми не маємо право про них забути:

Гостомель. Буча. Ірпінь. Бородянка. Харків. "Мрія". Краматорськ. Вокзал. Іграшка. Чернігів. Маріуполь. Драмтеатр. Напис "Діти". Оленівка. Одеса. Багатоповерхівка. Дівчинка. Три місяці. Вільнянськ. Пологовий. Немовля. Два дні. "Азовсталь".

Це неможливо забути. І неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух,

– додав він.

Не менш важливими для нас є слова: Оборона Києва. Харків. Миколаїв. Чорнобаївка. Острів Зміїний. HIMARS. Антонівський міст. "Бавовна". Кримський міст. "Нептун". Крейсер "Москва". Русскій воєнний корабль. Ізюм, Балаклія й Куп'янськ. Херсон.

Зеленський привітав українців з Новим роком

Напередодні президент у своїх соцмережах опублікував фото з дружиною та привітав українців з Новим роком. Глава держави підкреслив, що бажати чудес українцям у цей день не варто, адже вони їх давно творять самі. Те саме стосується і справжніх друзів, які, як показав цей рік, у нас є.

Володимир Зеленський підкреслив, що усі ми змогли як ніколи відчути кохання за ці понад 10 місяців. І що віру та надію ми вже маємо, і вони – у ЗСУ. А світло в кожному з нас є навіть тоді, коли немає електрики.

Щодо подорожей, то президент відзначив, що в 2022 році наші земляки отримали їх надто багато. Тому глава держави побажав того, чого справді чекають усі українці – перемоги у 2023 році.