Президент Франции опять же заверил, что его страна будет поддерживать Украину к победе над Россией. Помогать Киеву в войне против России также пообещали Финляндия, Германия и Великобритания.

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Как мировые лидеры вспомнили Украину в новогоднем обращении

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в новогоднем обращении заметил, что только мир оправился от глобальной пандемии, как Россия начала варварское и незаконное вторжение в Украину.

Чиновник отметил, что это оказало глубокое экономическое влияние на весь мир, от которого не застрахована и Великобритания. Риши Сунак заверил, что не намерен говорить, что в 2023 году проблемы исчезнут.

Но 2023 даст нам возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Великобритании на мировой арене, продолжая стоять вместе с нашими украинскими друзьями против жестокости Путина и защищая свободу и демократию везде, где мы увидим ее под угрозой,

– заявил британский премьер.

Экспремьер Британии и друг Украины Борис Джонсон в новогоднем обращении сказал, что 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Он также озвучил свои новые новогодние предсказания:

"инфляция будет продолжать снижаться;

Китай оправится от омикрона;

Путин проигрывает в Украине".

Что сказали лидеры Франции и Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что история 2022 года связана не только с войной, горем и заботами, но и с единством и силой. Ведь Европейский Союз и НАТО проявили давно не виденную сплоченность из-за войны, которую Россия начала в Украине.

Высокопоставленный чиновник вспомнил, что Владимир Путин ведет империалистическую, захватническую войну в центре Европы. Связанная с ней "смена эпох" принесла и Германии суровые испытания.

Путин не захватил Украину через несколько дней, как планировал. Напротив: украинцы храбро защищают свою родину – в том числе благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину,

– заверил Олаф Шольц.

Также он напомнил, что Берлин не позволил себя шантажировать летом 2022 года, когда Россия "перекрыла вентель". Канцлер Германии вспомнил о введении в действие в середине декабря первого терминала для приема сжиженного газа.

Кроме того, вспомнил Олаф Шольц и о готовности немцев поддержать убегающих от войны в Германию украинцев. По данным немецкого политика, 29 миллионов немецких волонтеров помогали беженцам из Украины.

В свою очередь французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что его страна будет поддерживать наше государство к победе над Россией. В частности, президент пообещал, что Франция:

"безотказно" будет помогать Украине к победе;

будет вместе с Украиной, чтобы построить справедливый и крепкий мир.

Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу,

– заявил французский президент.

Об Украине и войне, которую начала Россия, вспомнила и премьер Финляндии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что агрессивная война России в Украине потребовала от финнов определиться с ролью Финляндии в новой ситуации. По словам должностного лица:

до войны менее трети финнов поддерживали членство в НАТО, и после полномасштабного вторжения России в Украину большинство мгновенно поддержало эту идею;

от страны и в дальнейшем будут требовать проявления силы и мужества.

Мы будем помогать до тех пор, пока украинцы будут нуждаться в нашей помощи. Россия не выиграет свою войну,

– объяснила Марин.

Премьер также отметила, что мир, в котором недемократические государства подчиняют себе другие государства, несмотря на Устав ООН и страдания, должен быть оставлен позади. Более того, сказала, что друзей у Кремля теперь не слишком много.

Обратите внимание! Владимир Зеленский во время новогоднего обращения вспомнил все, через что прошли украинцы за 311 дней войны. Президент поблагодарил всех, кто защищает наше государство и пожелал победы в 2023 году.