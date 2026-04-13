Новое решение Трампа ударило по рынку газа – цены в Европе снова выросли

После длительных переговоров, прошедших в выходные, США и Иран так и не смогли прийти к соглашению. Это породило сомнения относительно возможности окончательного урегулирования 6-недельной войны, которая привела к сокращению поставок СПГ в мире примерно на 20%.

Почему в Европе снова подорожал газ?

В конце концов, Дональд Трамп пригрозил полной американской блокадой Ормузского пролива, из-за чего цены на газ снова резко выросли. Детали передает Bloomberg.

В понедельник, 13 апреля, цены на европейский природный газ резко выросли в начале торгов на азиатских рынках после заявления Трампа. Фьючерсы на голландской бирже Title Transfer Facility подскочили на 18% – до 51,30 евро за мегаватт-час.

Напомним, американские военные анонсировали блокаду Ормузского пролива с 10:00 по восточному времени. Однако фактически экспорт сжиженного природного газа по этому маршруту остановили еще более месяца назад. И хотя некоторым танкерам удавалось проходить, они перевозили нефть.

Провал мирных переговоров между США и Ираном грозит новой нестабильностью на рынке газа и дальнейшим дефицитом.

Несмотря на то, что основные объемы сырья с Ближнего Востока идут в Азию, потенциальные перебои с транзитом могут обострить конкуренцию за СПГ – именно тогда, когда Европа пытается накопить запасы перед следующей зимой.

Интересно! Ранее журналисты ознакомились с письмом от еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена об ожиданиях резкого роста цен на газ уже летом. Поэтому государства-члены ЕС должны начать наполнение своих хранилищ как можно быстрее. Обеспечить резервы необходимо до 1 декабря.

Напомним, европейский газ подорожал более чем на 50% с тех пор, как США и Израиль впервые ударили по Ирану в конце февраля. Однако впоследствии цены снизились примерно на треть – по сравнению с дневным максимумом 19 марта, когда фьючерсы взлетели после иранской атаки, повредившей крупнейший в мире завод по производству СПГ в Катаре.

Что о ценах на газ и нефть говорит Трамп?