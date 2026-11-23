Аномальные погодные условия на другом конце света грозят вызвать новый перелом на мировом энергетическом рынке. Пока Европа готовится к морозам, неожиданный скачок спроса в Азии может существенно изменить стоимость отопления для миллионов людей.

Что вызвало скачок цен на электроэнергию в Азии

Спотовые цены на электроэнергию в Японии взлетели до самого высокого уровня с августа 2022 года. Всего за неделю стоимость киловатт-часа подскочила на 6% и достигла отметки 37,5 иены, о чем свидетельствуют данные Japan Electric Power Exchange, пишет Bloomberg. Главной причиной стали прогнозы аномально холодной и снежной погоды в регионах Тюбу и Хоккайдо, которые вынуждают страну сжигать больше дорогого газа.

Обратите внимание! Рост потребления в Японии происходит на фоне глобального дефицита. Из-за перебоев в Ормузском проливе цены на сжиженный природный газ (СПГ) и уголь уже держатся на многолетних максимумах. В то же время Европа также готовится к суровой зиме, что неизбежно усилит конкуренцию за свободные объемы топлива на мировом рынке. Для рядовых граждан в разных странах это означает риск роста тарифов на тепло и разгона инфляции, ведь дорогая энергетика закладывается в стоимость всех товаров.

Какова была ситуация с закупками топлива ранее

Стоит отметить, что до этого момента японские энергетические компании не спешили формировать большие запасы. По данным Bloomberg, средний объем поставок СПГ в Японию за последние 30 дней сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Теперь, когда температура в центральной Японии опускается на 3 градуса ниже климатической нормы, а облачность снижает выработку солнечных электростанций, стране придется экстренно выходить на рынок и переплачивать за энергоносители.

Кстати, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством развития общин вскоре запустит единую цифровую платформу для фиксации коммунальных проблем. На этом портале каждый украинец сможет оперативно сообщить об отсутствии света, тепла или водоснабжения в своем доме.