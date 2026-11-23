Що спровокувало енергетичний стрибок в Азії

Спотові ціни на електроенергію в Японії злетіли до найвищого рівня з серпня 2022 року. Лише за тиждень вартість кіловат-години підскочила на 6% і сягнула позначки 37,5 єни, про що свідчать дані Japan Electric Power Exchange, пише Bloomberg. Головною причиною стали прогнози аномально холодної та сніжної погоди в регіонах Тюбу та Хоккайдо, які змушують країну спалювати більше дорогого газу.

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Зверніть увагу! Зростання споживання в Японії відбувається на тлі глобального дефіциту. Через перебої в Ормузькій протоці ціни на скраплений природний газ (СПГ) та вугілля вже тримаються на багаторічних максимумах. Водночас Європа також готується до суворої зими, що неминуче посилить конкуренцію за вільні обсяги палива на світовому ринку. Для пересічних громадян у різних країнах це означає ризик зростання тарифів на тепло та розкручування інфляції, адже дорога енергетика закладається у вартість усіх товарів.

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Якою була ситуація із закупівлями палива раніше

Варто зазначити, що до цього моменту японські енергетичні компанії не поспішали формувати великі запаси. За даними Bloomberg, середній обсяг постачань СПГ до Японії за останні 30 днів впав приблизно на 10% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Тепер, коли температура в центральній Японії опускається на 3 градуси нижче кліматичної норми, а хмарність знижує генерацію сонячних електростанцій, країні доведеться екстрено виходити на ринок і переплачувати за енергоносії.

До речі, Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством розвитку громад незабаром запустять єдину цифрову платформу для фіксації комунальних проблем. На цьому порталі кожен українець зможе оперативно повідомити про відсутність світла, тепла чи водопостачання у своїй оселі.