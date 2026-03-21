Цены на газ подскочат уже летом: ЕС призывает страны немедленно заполнить хранилища

Европа ожидает резкого роста цен на газ уже летом – из-за последствий войны на Ближнем Востоке. Поэтому государства-члены ЕС призвали начать наполнение газохранилищ как можно быстрее.

Как Европа будет запасаться газом?

Это якобы поможет избежать конкуренции за поставки. Детали передает Bloomberg, журналисты которого ознакомились с письмом от еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена.

Рекомендации появились после последних атак Ирана на объекты по производству СПГ в Катаре, ремонт которых может длиться до 5 лет.

И хотя ЕС получает относительно небольшую долю газа с Ближнего Востока, речь идет об усиленной конкуренции на мировом рынке.

Поскольку ЕС является нетто-импортером энергоносителей, высокие и нестабильные мировые цены, возникшие в результате конфликта, могут тоже повлиять на загрузку европейских газовых хранилищ,

– написал еврокомиссар.

Поэтому правительства должны снизить свои цели по наполнения газовых хранилищ до 80% и максимально воспользоваться предусмотренной законодательством ЕС гибкостью. Интересно, что страны могут отклоняться от этой цели на 10 процентных пунктов, а при неблагоприятных рыночных условиях – еще на 5.

Важно! Европейские страны должны выполнить свои обязательства по обеспечению газовых резервов до 1 декабря.

