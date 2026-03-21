Цены на газ подскочат уже летом: ЕС призывает страны немедленно заполнить хранилища
- ЕС призывает государства-члены начать заполнение газовых хранилищ как можно быстрее из-за ожидаемого роста цен летом.
- Страны должны выполнить обязательства по обеспечению резервов до 1 декабря – в рамках подготовки к сложной зиме.
Европа ожидает резкого роста цен на газ уже летом – из-за последствий войны на Ближнем Востоке. Поэтому государства-члены ЕС призвали начать наполнение газохранилищ как можно быстрее.
Как Европа будет запасаться газом?
Это якобы поможет избежать конкуренции за поставки. Детали передает Bloomberg, журналисты которого ознакомились с письмом от еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена.
Рекомендации появились после последних атак Ирана на объекты по производству СПГ в Катаре, ремонт которых может длиться до 5 лет.
И хотя ЕС получает относительно небольшую долю газа с Ближнего Востока, речь идет об усиленной конкуренции на мировом рынке.
Поскольку ЕС является нетто-импортером энергоносителей, высокие и нестабильные мировые цены, возникшие в результате конфликта, могут тоже повлиять на загрузку европейских газовых хранилищ,
– написал еврокомиссар.
Поэтому правительства должны снизить свои цели по наполнения газовых хранилищ до 80% и максимально воспользоваться предусмотренной законодательством ЕС гибкостью. Интересно, что страны могут отклоняться от этой цели на 10 процентных пунктов, а при неблагоприятных рыночных условиях – еще на 5.
Важно! Европейские страны должны выполнить свои обязательства по обеспечению газовых резервов до 1 декабря.
Будет ли в мире дефицит газа?
Напомним, крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан до сих пор остается закрытым. Последняя атака повредила его производственные линии, что привело к потере около 17% экспорта сырья из Катара.
Европейские фьючерсы на газ уже подскочили на 35%, более чем вдвое превысив довоенный уровень. И даже если полноценная работа Ормузского пролива вскоре восстановится, быстро восстановить добычу не удастся.
Эксклюзивно для Financial Times глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол рассказал, что конфликт на Ближнем Востоке является "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории". Часть нефтяных и газовых объектов повреждены или остановлены. По прогнозам, некоторые из них заработают не ранее чем через 6 месяцев, а другие – еще позже.