Укр Рус
Экономика Новости экономики Цены на газ подскочат уже летом: ЕС призывает страны немедленно заполнить хранилища
21 марта, 14:24
3

Анастасия Безейко
Основні тези
  • ЕС призывает государства-члены начать заполнение газовых хранилищ как можно быстрее из-за ожидаемого роста цен летом.
  • Страны должны выполнить обязательства по обеспечению резервов до 1 декабря – в рамках подготовки к сложной зиме.

Европа ожидает резкого роста цен на газ уже летом – из-за последствий войны на Ближнем Востоке. Поэтому государства-члены ЕС призвали начать наполнение газохранилищ как можно быстрее.

Как Европа будет запасаться газом?

Это якобы поможет избежать конкуренции за поставки. Детали передает Bloomberg, журналисты которого ознакомились с письмом от еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена.

Рекомендации появились после последних атак Ирана на объекты по производству СПГ в Катаре, ремонт которых может длиться до 5 лет.

И хотя ЕС получает относительно небольшую долю газа с Ближнего Востока, речь идет об усиленной конкуренции на мировом рынке.

Поскольку ЕС является нетто-импортером энергоносителей, высокие и нестабильные мировые цены, возникшие в результате конфликта, могут тоже повлиять на загрузку европейских газовых хранилищ,
– написал еврокомиссар.

Поэтому правительства должны снизить свои цели по наполнения газовых хранилищ до 80% и максимально воспользоваться предусмотренной законодательством ЕС гибкостью. Интересно, что страны могут отклоняться от этой цели на 10 процентных пунктов, а при неблагоприятных рыночных условиях – еще на 5.

Важно! Европейские страны должны выполнить свои обязательства по обеспечению газовых резервов до 1 декабря.

Будет ли в мире дефицит газа?

  • Напомним, крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан до сих пор остается закрытым. Последняя атака повредила его производственные линии, что привело к потере около 17% экспорта сырья из Катара.

  • Европейские фьючерсы на газ уже подскочили на 35%, более чем вдвое превысив довоенный уровень. И даже если полноценная работа Ормузского пролива вскоре восстановится, быстро восстановить добычу не удастся.

  • Эксклюзивно для Financial Times глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол рассказал, что конфликт на Ближнем Востоке является "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории". Часть нефтяных и газовых объектов повреждены или остановлены. По прогнозам, некоторые из них заработают не ранее чем через 6 месяцев, а другие – еще позже.