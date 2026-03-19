Что ожидает мир на фоне событий на Ближнем Востоке?

Последнее нападение вывело из строя около 17% экспорта СПГ страны, о чем пишет Bloomberg.

В то же время ремонт может занять до пяти лет. Это создаст серьезное давление на экономики во всем мире. В то же время для развивающихся стран, вторая газовая катастрофа за четыре года уже уничтожает промышленный спрос.

Три недели конфликта на Ближнем Востоке нарушили все звено поставок энергии. Цены на бензин и авиационное топливо растут, а фермеры беспокоятся из-за дизеля и удобрений.

Чем дольше это будет продолжаться, тем единственным решением будет уменьшение потребления газа – а это большой откат для топлива. Без газа электростанции сокращают производство, фабрики удобрений и текстиля закрываются.

Важно! Последствия долгосрочного шока могут быть даже серьезнее, чем энергетический кризис 2022 года.

Мы уже на пути к сценарию газового апокалипсиса,

– заявил Саул Кавоник, аналитик энергетики в MST Marquee.

Даже после окончания войны нарушение поставок СПГ может длиться месяцами или даже годами – в зависимости от того, сколько времени займет ремонт. И самый большой эффект действующего кризиса – почти гарантированное исчезновение глобального избытка газа, который ожидался в этом году.

Перерыв более месяца "быстро приводит к дефициту",

– отмечает Morgan Stanley.

Если он затянется на три месяца, то это будет самый большой сбой в поставках СПГ за полувековую историю отрасли. Южная и Юго-Восточная Азия станут первыми пострадавшими.

Но длительное закрытие Катара – это проблема не только для бедных стран. Шестимесячный сбой заставит даже развитые страны Европы и Азии сокращать потребление, если цены на газ повторят пики 2022, особенно в период подготовки к зиме.

Юкио Кани, руководитель с более чем тридцатилетним опытом, описывает кризис как аналог 2022 года или катастрофу на Фукусиме 2011 года, когда Япония почти мгновенно закрыла атомные станции и значительно увеличила потребление СПГ.

Обратите внимание! Настоящий риск начнется летом, когда будут пополнять запасы.

Запасы в Европе сейчас очень низкие после холодной зимы. И нужно восстановить эти запасы в следующие два – три месяца. Тогда и начнется давление.

Беспорядки в Персидском заливе выгодны другим крупным производителям, которых считают более надежными. Азиатские страны уже стучатся в двери, о чем говорят чиновники США.

Правительство Тайваня пытается увеличить закупки американского СПГ с июня. Официальные лица Бангладеш изучают возможность дополнительных поставок. Министр энергетики Японии попросил Австралию увеличить поставки.

Перебои на Рас Лаффан могут заставить Катар подумать о расширении инвестиций за рубежом, чтобы защититься от будущих перебоев.

Еще один потенциальный выгодоприобретатель – это Россия, которая поставляет СПГ в Китай.

В то же время Европа и Азия рискуют конкурировать за ограниченные поставки. Хотя Европа имеет достаточно газа на следующий месяц, некоторые чиновники обеспокоены ситуацией, которая затянется и поставит их в конкуренцию. Европа получает большинство поставок на спотовом рынке, что делает ее чувствительной к ценовым шокам.

Заметьте! Цены на газ в Европе выросли буквально за сутки на 35%. Причиной стали атаки на объекты на Ближнем Востоке. Об этом писали в Bloomberg.

