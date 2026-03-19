Що очікує світ на тлі подій на Близькому Сході?

Останній напад вивів з ладу близько 17% експорту ЗПГ країни, про що пише Bloomberg.

Водночас ремонт може зайняти до п’яти років. Це створить серйозний тиск на економіки у всьому світі. Водночас для країн, що розвиваються друга газова катастрофа за чотири роки вже знищує промисловий попит.

Три тижні конфлікту на Близькому Сході порушили всю ланку постачання енергії. Ціни на бензин і авіаційне паливо зростають, а фермери турбуються через дизель та добрива.

Чим довше це триватиме, тим єдиним рішенням буде зменшення споживання газу – а це великий відкат для палива. Без газу електростанції скорочують виробництво, фабрики добрив та текстилю закриваються.

Важливо! Наслідки довгострокового шоку можуть бути навіть серйознішими, ніж енергетична криза 2022 року.

Ми вже на шляху до сценарію газового апокаліпсису,

– заявив Саул Кавонік, аналітик енергетики в MST Marquee.

Навіть після закінчення війни порушення постачання ЗПГ може тривати місяцями або навіть роками – залежно від того, скільки часу займе ремонт. І найбільший ефект чинної кризи – майже гарантоване зникнення глобального надлишку газу, який очікувався цього року.

Перерва понад місяць "швидко призводить до дефіциту",

– зазначає Morgan Stanley.

Якщо вона затягнеться на три місяці, то це буде найбільший збій у постачанні ЗПГ за півстолітню історію галузі. Південна та Південно-Східна Азія стануть першими постраждалими.

Але тривале закриття Катару – це проблема не лише для бідних країн. Шестимісячний збій змусить навіть розвинені країни Європи та Азії скорочувати споживання, якщо ціни на газ повторять піки 2022 року, особливо у період підготовки до зими.

Юкіо Кані, керівник з понад тридцятирічним досвідом, описує кризу як аналог 2022 року або катастрофу на Фукусімі 2011 року, коли Японія майже миттєво закрила атомні станції та значно збільшила споживання ЗПГ.

Зверніть увагу! Справжній ризик почнеться влітку, коли поповнюватимуть запаси.

Запаси в Європі наразі дуже низькі після холодної зими. І потрібно відновити ці запаси у наступні два – три місяці. Тоді й почнеться тиск.

Заворушення в Перській затоці вигідні іншим великим виробникам, яких вважають надійнішими. Азійські країни вже стукають у двері, про що кажуть чиновники США.

Уряд Тайваню намагається збільшити закупівлі американського ЗПГ з червня. Офіційні особи Бангладеш вивчають можливість додаткових поставок. Міністр енергетики Японії попросив Австралію збільшити поставки.

Перебої на Рас Лаффан можуть змусити Катар подумати про розширення інвестицій за кордоном, щоб захиститися від майбутніх перебоїв.

Ще один потенційний вигодонабувач – це Росія, яка постачає ЗПГ до Китаю.

Водночас Європа та Азія ризикують конкурувати за обмежені поставки. Хоча Європа має достатньо газу на наступний місяць, деякі чиновники занепокоєні ситуацією, яка затягнеться та поставить їх у конкуренцію. Європа отримує більшість поставок на спотовому ринку, що робить її чутливою до цінових шоків.

Зауважте! Ціни на газ у Європі зросли буквально за добу на 35%. Причиною стали атаки на об'єкти на Близькому Сході. Про це писали у Bloomberg.

