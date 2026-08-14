Голубика уже не роскошь: сколько сейчас стоит ягода и почему фермеры бьют тревогу

В этом сезоне голубика в Украине стала значительно доступнее для покупателей: оптовая цена с поля снизилась примерно до 100 гривен за килограмм, а в рознице ягоду можно купить примерно за 200 гривен. В то же время фермеры столкнулись с серьезной проблемой – весенние заморозки особенно сильно повредили средние и поздние сорта.

Почему голубика подешевела и как прошел сезон

Сезон украинской голубики в этом году продлится примерно до конца августа. По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, цены на ягоду оказались необычно низкими для Украины, пишет SEEDS.

"Примерно 100 гривен за килограмм – это оптовая цена с поля, в розницу – примерно 200", – рассказал эксперт.

По его словам, голубика постепенно превращается в "народную" ягоду, поскольку ее стало больше, а интерес потребителей к продукту продолжает расти. То есть в этом году одновременно увеличились и предложение, и спрос.

В то же время низкие цены не означают, что производители получили рекордный урожай. Наоборот, урожайность голубики в этом году была плохой почти по всей Украине.

Больше всего пострадали средние и поздние сорта, которые попали под воздействие весенних заморозков. В некоторых хозяйствах урожай средних сортов, по словам Баштанника, оказался фактически нулевым.

"В некоторых местах урожайность средних сортов абсолютно нулевая. Просто нет ягод", – отметил президент УПОА.

Несмотря на это, эксперт не считает ситуацию критической для отрасли. Наиболее эффективные хозяйства продолжают работать с экспортными рынками, что позволяет им компенсировать часть рисков внутреннего рынка.

Еще одним вызовом остается дефицит работников. Нехватка рабочей силы уже стала проблемой для всего аграрного сектора Украины и может сдерживать дальнейшее расширение ягодного бизнеса.

Отдельным направлением остается выращивание голубики в туннелях и контейнерах с использованием субстратов. Баштанник считает такие технологии перспективными, но пока нишевыми: они требуют значительных инвестиций, поэтому вопрос их окупаемости остается важным для фермеров.

Сколько стоит голубика в супермаркетах

Цены в украинских торговых сетях сейчас заметно различаются в зависимости от фасовки, сорта, происхождения ягоды и акций. По данным онлайн-каталогов популярных сетей, самые дешевые предложения уже приближаются к 200 гривен за килограмм, что соответствует оценке розничной цены, приведенной Тарасом Баштанником.

В частности, в АТБ сейчас доступна украинская голубика первого сорта по цене 198,90 гривны за килограмм. Это акционная цена – обычная стоимость указана на уровне 259,90 гривны за килограмм.

В "Сильпо" в онлайн-каталоге есть голубика по 99 гривен за упаковку 250 граммов, то есть примерно 396 гривен за килограмм. В то же время в сети представлены различные варианты ягоды, поэтому цена зависит от конкретной упаковки и производителя.

В VARUS голубика весом 125 граммов стоит 149,90 гривен, что в пересчете составляет около 1 199 гривен за килограмм. В то же время в каталоге сети есть и более крупные упаковки украинской голубики, в частности по 600 и 650 граммов, поэтому цены на разные позиции могут существенно отличаться.

Таким образом, около 200 гривен за килограмм действительно можно назвать ориентиром для самой доступной голубики, однако в супермаркетах цена может быть значительно выше в зависимости от фасовки и категории продукта.

Для покупателей это означает, что нынешний сезон является одним из самых благоприятных за последние годы: ягода, которая раньше воспринималась как довольно дорогой продукт, стала значительно доступнее. Для фермеров ситуация сложнее – низкие цены сочетаются с потерями урожая из-за неблагоприятной погоды.