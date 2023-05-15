Цены на горючее упали: сколько сейчас стоит заправить автомобиль

Госстат зафиксировал снижение цен на все виды горючего в апреле. Больше всего изменилась цена на дизтопливо.

Как изменились цены на топливо в апреле

По статистике прошлого апреля против марта 2023 года все виды топлива подешевели более чем на 1%. Ситуация такова:

А-92 – на 2,9%, до 44,4 гривен;

А-95 – на 1,4%, до 46,6 гривен;

Дизтопливо – на 4,5%, до 46,6 гривен;

Газ – на 4,2%, до 21,7 грн.

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Как изменились розничные цены на топливо с 5 по 12 мая

В течение недели горючее в среднем подешевело на 0,7 – 1,2 гривны за литр. Больше всего изменение цен на себе "почувствовало" дизтопливо.

Стоимость горючего теперь такова:

А-95 – дешевле на 78 копеек;

А-95+ – дешевле на 70 копеек;

Дизель – дешевле на 1,2 гривны.

Больше цены просели в сетях ОККО и WOG, где разница составляет 1 – 2 гривны за литр. В АЗС SOCAR, "Укрнафта" стоимость изменилась на гривну за литр, а на всех остальных заправках цена скорректировалась на 14 – 75 копеек за литр.