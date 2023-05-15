Як змінилися ціни на пальне у квітні

За статистикою минулого квітня проти березня 2023 року, усі види палива подешевшали більш ніж на 1%. Ситуація така:

А-92 – на 2,9%, до 44,4 гривень;

А-95 – на 1,4%, до 46,6 гривень;

Дизпаливо – на 4,5%, до 46,6 гривень;

Газ – на 4,2%, до 21,7 гривень.

Читайте також В мережі ОККО встановили 6 додаткових швидкісних зарядок для електромобілів

Як змінилися роздрібні ціни на паливо з 5 по 12 травня

Протягом тижня пальне в середньому здешевшало на 0,7 – 1,2 гривні за літр. Найбільше зміну цін на собі "відчуло" дизпаливо.

Вартість пального тепер така:

А-95 – дешевший на 78 копійок;

А-95+ – дешевший на 70 копійок;

Дизель – дешевший на 1,2 гривні.

Найбільше ціни просіли у мережах ОККО й WOG, де різниця становить 1 – 2 гривні за літр. У АЗС SOCAR, "Укрнафта" вартість змінилася на гривню за літр, а на всіх інших заправках ціна скоригувалася на 14 – 75 копійок за літр.