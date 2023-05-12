Кожна станція має по три порти, тобто на одному комплексі можуть одночасно заряджатися 6 електрокарів, інформує 24 Канал.

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"Основним стримуючим фактором в подорожах на електромобілі є відстань, яку авто може проїхати. Ми хочемо об’єднати великі міста – тому інвестуємо в розвиток інфраструктури електрозарядок на основних трасах країни. Протягом 2023 року плануємо встановити ще 27 чарджерів в мережі, більшість з яких буде швидкісними", – каже маркетинг-директор ОККО Василь Дмитрів.

Раніше у квітні ОККО встановила зарядний пристрій на АЗК в Одесі, в березні запрацювали 2 станції в Києві та у Фастівському районі. Загалом сьогодні зарядити електромобіль можна вже на 51 АЗК мережі.

Знайти адреси зарядних станцій можна на сайті ОККО або у мобільному додатку ТОКА.

Щоб скористатись послугою необхідно завантажити мобільний додаток ТОКА або оплатити послугу через термінали самообслуговування EasyPay, розміщені на АЗК.