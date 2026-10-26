Энергетический кризис затянется: в МЭА предупредили о сложной зиме

Мировые энергетические рынки не вернутся к тому состоянию, в котором они находились до начала войны на Ближнем Востоке, даже в 2027 году. Особые риски возникают для Европы, где сокращение импорта российского газа совпадает с перебоями в поставках из стран Ближнего Востока.

Почему энергетический кризис затянулся

Неутешительный прогноз озвучил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль во время конференции Singapore International Energy Week, пишет Reuters.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке, разразившийся в конце февраля, критически нарушил глобальные потоки энергоносителей и изменил перспективы мирового рынка. До начала войны ожидалось, что в 2026 году предложение превысит спрос, однако боевые действия обострили ситуацию.

Боюсь, что я не вижу ни одного убедительного сценария, при котором в следующем году рынки вернутся к тому уровню, на котором они находились до начала этой войны,

– заявил Бироль.

Он призвал правительства и компании готовиться к длительным изменениям.

Бироль также подчеркнул, что высокая стоимость энергоносителей наносит серьезный удар по торговым балансам многих стран, поэтому правительства и бизнес должны сделать энергетическую безопасность приоритетом номер один.

Почему зима будет сложной

Особое беспокойство МЭА вызывает ситуация на газовом рынке. В частности, угроза нависла над отопительным сезоном в Европе:

европейские страны сознательно сократили импорт российского газа, чтобы не финансировать экономику врага;

Однако из-за войны в Иране Катар и ОАЭ больше не могут обеспечить экспорт в прежних объемах, что оказывает огромное давление на рынок.

В Европе нас ждет сложная зима,

– предупредил глава МЭА.

К тому же Бироля беспокоит ситуация с нефтепродуктами в преддверии зимы. Главная проблема заключается в возможном дефиците дизельного топлива, спрос на которое традиционно резко растет зимой. В то время как ряд нефтеперерабатывающих заводов именно сейчас остановлен на техническое обслуживание.

Напомним, обострение конфликта между США и Ираном привело к скачок цен на нефть и газ, потому что дополнительные расходы Европы на импорт энергоносителей превысили 100 миллиардов евро. Это привело к росту инфляции в странах ЕС, в то время как запасы газа в хранилищах остаются низкими.